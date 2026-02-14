¿Qué calles estarán cortadas este 15 de febrero en València?

València se prepara para una intensa jornada deportiva este 15 de febrero debido a la celebración de dos pruebas que marcarán la actividad de distintos puntos de la ciudad. La la VII Volta a Peu Runners Ciutat de València y la última etapa de la Volta Femenina Ciclista de la Comunitat Valenciana afectarán puntualmente a la circulación en algunas de las principales zonas.

VII Volta a Peu Runner Ciutat de València

El primero de los eventos, la VII Volta a Peu Runners Ciutat de València, se celebrará de 9:00 a 12:00 y tendrá su punto de salida y meta en la Avenida d'Aragó, a la altura de Mestalla. Asimismo, el recorrido pasará por el puente d’Aragó, la Gran Vía Marqués del Túria y la avenida Jacinto Benavente, entre otras vías principales, con tramos de ida y vuelta por el mismo itinerario.

Plano de la Volta a Peu / Ayuntamiento de València

De esta manera, el tramo entre el estadio de Mestalla y la calle José Edmundo Casañ permanecerá cerrada sin tráfico hasta las 11:15, desde las 8:00 que está prevista la concentración de los participantes.

Setmana Ciclista – Volta Femenina de la Comunitat Valenciana

En cuanto a la última etapa de la Volta Femenina de la Comunitat Valenciana, su llegada a la meta, en el barrio de Campanar, está prevista entre las 13:53 y las 14:26, con entrada por la CV-315, Camino de Montcada, avenida Germans Machado, CV-30, salida por ronda sur/Mestre Rodrigo y final en la avenida Camp de Túria.

Plano de la Volta Ciclista Femenina / Ayuntamiento de València

A causa de la instalación de la meta, la avenida Camp de Túria estará cortada al tráfico en su tramo comprendido entre Corts Valencianes y Mestre Rodrigo desde las 6:30 hasta las 20:30. No obstante, se habilitará un carril para garantizar la salida del vecindario del barrio de Beniferri.

Información de EMT

EMT València ha comunicado que, por su parte, ha previsto itinerarios alternativos para acercar a sus usuarios a los destinos correspondientes en las zonas afectadas por la Volta a Peu, y que, por la Volta Cicilista Femenina, implicará ajustes puntuales en las líneas 62 y 67. Para facilitar los desplazamientos hasta la zona, la ciudadanía podrá utilizar las líneas 62, 64, 67, 92 y 99.

Noticias relacionadas

También recuerdan que toda la información actualizada sobre recorridos y horarios de está disponible en la sección “Última Hora” de la página web de EMT, en su aplicación oficial y en redes sociales.