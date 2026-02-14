¿Qué calles estarán cortadas este 15 de febrero en València?
El barrio de Campanar acogerá la meta de este episodio final de la Volta Femenina Ciclista de la Comunitat Valenciana
Las zonas de Mestalla y Gran Vía se llenaran de runners por la VII Volta a Peu Runners Ciutat de València
València se prepara para una intensa jornada deportiva este 15 de febrero debido a la celebración de dos pruebas que marcarán la actividad de distintos puntos de la ciudad. La la VII Volta a Peu Runners Ciutat de València y la última etapa de la Volta Femenina Ciclista de la Comunitat Valenciana afectarán puntualmente a la circulación en algunas de las principales zonas.
VII Volta a Peu Runner Ciutat de València
El primero de los eventos, la VII Volta a Peu Runners Ciutat de València, se celebrará de 9:00 a 12:00 y tendrá su punto de salida y meta en la Avenida d'Aragó, a la altura de Mestalla. Asimismo, el recorrido pasará por el puente d’Aragó, la Gran Vía Marqués del Túria y la avenida Jacinto Benavente, entre otras vías principales, con tramos de ida y vuelta por el mismo itinerario.
De esta manera, el tramo entre el estadio de Mestalla y la calle José Edmundo Casañ permanecerá cerrada sin tráfico hasta las 11:15, desde las 8:00 que está prevista la concentración de los participantes.
Setmana Ciclista – Volta Femenina de la Comunitat Valenciana
En cuanto a la última etapa de la Volta Femenina de la Comunitat Valenciana, su llegada a la meta, en el barrio de Campanar, está prevista entre las 13:53 y las 14:26, con entrada por la CV-315, Camino de Montcada, avenida Germans Machado, CV-30, salida por ronda sur/Mestre Rodrigo y final en la avenida Camp de Túria.
A causa de la instalación de la meta, la avenida Camp de Túria estará cortada al tráfico en su tramo comprendido entre Corts Valencianes y Mestre Rodrigo desde las 6:30 hasta las 20:30. No obstante, se habilitará un carril para garantizar la salida del vecindario del barrio de Beniferri.
Información de EMT
EMT València ha comunicado que, por su parte, ha previsto itinerarios alternativos para acercar a sus usuarios a los destinos correspondientes en las zonas afectadas por la Volta a Peu, y que, por la Volta Cicilista Femenina, implicará ajustes puntuales en las líneas 62 y 67. Para facilitar los desplazamientos hasta la zona, la ciudadanía podrá utilizar las líneas 62, 64, 67, 92 y 99.
También recuerdan que toda la información actualizada sobre recorridos y horarios de está disponible en la sección “Última Hora” de la página web de EMT, en su aplicación oficial y en redes sociales.
- Las obras del AVE en València sacan una necrópolis islámica, una alquería y un parapeto de la Guerra del Francés
- Los servicios sociales localizan a 15 personas en el asentamiento de chabolas de Mestalla
- València ordena el cierre de 19 'pisos falleros' en tres edificios de la plaza del Ayuntamiento
- El antiguo cauce del Turia tendrá que esperar para llegar hasta el mar
- Demandan al Ayuntamiento de València por permitir 'discotecas falleras' en un edificio residencial
- Varapalo definitivo al Ateneo: el ayuntamiento rechaza el recurso para legalizar su terraza
- Fallas de València 2026: solo un día festivo y ningún puente para los trabajadores valencianos
- Se vende exclusivo piso con piscina privada en el barrio del Botànic de València