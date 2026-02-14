Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué calles estarán cortadas este 15 de febrero en València?

El barrio de Campanar acogerá la meta de este episodio final de la Volta Femenina Ciclista de la Comunitat Valenciana

Las zonas de Mestalla y Gran Vía se llenaran de runners por la VII Volta a Peu Runners Ciutat de València

Dos eventos deportivos cortarán el tráfico en varias zonas de la capital

Dos eventos deportivos cortarán el tráfico en varias zonas de la capital / Miguel Angel Montesinos

Mapi Casabán

València

València se prepara para una intensa jornada deportiva este 15 de febrero debido a la celebración de dos pruebas que marcarán la actividad de distintos puntos de la ciudad. La la VII Volta a Peu Runners Ciutat de València y la última etapa de la Volta Femenina Ciclista de la Comunitat Valenciana afectarán puntualmente a la circulación en algunas de las principales zonas.

VII Volta a Peu Runner Ciutat de València

El primero de los eventos, la VII Volta a Peu Runners Ciutat de València, se celebrará de 9:00 a 12:00 y tendrá su punto de salida y meta en la Avenida d'Aragó, a la altura de Mestalla. Asimismo, el recorrido pasará por el puente d’Aragó, la Gran Vía Marqués del Túria y la avenida Jacinto Benavente, entre otras vías principales, con tramos de ida y vuelta por el mismo itinerario.

Plano de la Volta a Peu

Plano de la Volta a Peu / Ayuntamiento de València

De esta manera, el tramo entre el estadio de Mestalla y la calle José Edmundo Casañ permanecerá cerrada sin tráfico hasta las 11:15, desde las 8:00 que está prevista la concentración de los participantes.

Setmana Ciclista – Volta Femenina de la Comunitat Valenciana

En cuanto a la última etapa de la Volta Femenina de la Comunitat Valenciana, su llegada a la meta, en el barrio de Campanar, está prevista entre las 13:53 y las 14:26, con entrada por la CV-315, Camino de Montcada, avenida Germans Machado, CV-30, salida por ronda sur/Mestre Rodrigo y final en la avenida Camp de Túria.

Plano de la Volta Ciclista Femenina

Plano de la Volta Ciclista Femenina / Ayuntamiento de València

A causa de la instalación de la meta, la avenida Camp de Túria estará cortada al tráfico en su tramo comprendido entre Corts Valencianes y Mestre Rodrigo desde las 6:30 hasta las 20:30. No obstante, se habilitará un carril para garantizar la salida del vecindario del barrio de Beniferri.

Información de EMT

EMT València ha comunicado que, por su parte, ha previsto itinerarios alternativos para acercar a sus usuarios a los destinos correspondientes en las zonas afectadas por la Volta a Peu, y que, por la Volta Cicilista Femenina, implicará ajustes puntuales en las líneas 62 y 67. Para facilitar los desplazamientos hasta la zona, la ciudadanía podrá utilizar las líneas 62, 64, 67, 92 y 99.

También recuerdan que toda la información actualizada sobre recorridos y horarios de está disponible en la sección “Última Hora” de la página web de EMT, en su aplicación oficial y en redes sociales.

