La hostelería como herramienta para preservar la identidad culinaria de un barrio

El pasado jueves 29 de enero, Casa Pescadores acogió un coloquio centrado en la historia del Cabanyal y su cocina, en el que participaron los periodistas gastronómicos Vicent Marco y Marina Falcó; el presidente de la Academia de la Gastronomía de la Comunitat Valenciana, Sergio Terol; y el propio anfitrión de la casa, el hostelero José Miralles, socio fundador e impulsor de Casa Pescadores. El encuentro estuvo moderado por el comunicador gastronómico Ferran Salas y reunió a profesionales del sector y prescriptores culturales entre el público, con un papel muy participativo.

Durante el coloquio, Marina Falcó subrayó el papel de la hostelería como herramienta para preservar la identidad culinaria del barrio: “El Cabanyal ha dejado un legado que es cultura, identidad y amor. Que esos platos salten de las casas a los locales hace que se mantengan vivos y que vecinos de otros barrios peregrinen hasta aquí”. En la misma línea, Sergio Terol destacó “esa idiosincrasia que no se encuentra en ningún otro lugar” y recordó que es “la zona que más platos ha sabido exportar”. Vicent Marco puso el foco en la cocina cotidiana y en el carácter hospitalario del barrio: “La sardina de bota con pan y pimientos o con un huevo frito es algo que se hace aquí y en ningún otro sitio. El valenciano es altamente generoso: siempre te van a tratar como si estuvieras en tu casa”.

El Cabanyal es uno de los barrios de València con mayor identidad gastronómica / Levante-EMV

Por su parte, José Miralles, natural del barrio, donde su familia siempre ha regentado un negocio de hostelería junto a la Playa de la Malvarrosa, apeló a la memoria colectiva: “Recuperar esa manera de comer compartida es hacer que resista la cultura de un país”. Y en este sentido, ensalzó que su equipo de cocina, a pesar de su juventud, se haya preocupado “de entender y respetar toda la historia culinaria del barrio”. A fin de que este legado se siga transmitiendo, los propietarios de Casa Pescadores quieren que las actividades dentro del espacio no se detengan. Así pues, el encuentro sirvió también para la presentación del spot oficial, así como para dar comienzo a un ciclo de mesas gastronómicas, que actúen de espacio de reunión para agentes sociales de todo tipo.

Desde su inauguración, el pasado 8 de noviembre de 2025, Casa Pescadores se ha convertido en uno de los proyectos restauradores más sonados de la ciudad, con un enfoque que rinde homenaje a la tradición marinera, la cocina casera y la cultura de la sobremesa, en primera línea de la playa del Cabanyal. Los datos de asistencia del primer trimestre refuerzan su consolidación, pues hasta finales de enero, un total de 14.000 comensales han pasado por alguno de los tres espacios que conforman el restaurante, impulsado por Grupo Mercabanyal y Jugando con Fuego. Esto no impide que las actividades sigan su curso, pues el restaurante reafirma su vocación como espacio vivo de encuentro, reflexión y preservación del legado gastronómico, con la inauguración de un ciclo de conferencias, tertulias y mesas gastronómicas.