El Jardín de Monforte fue testigo de 380 bodas en 2025

La Oficina de Matrimonios del Ayuntamiento de València, con sede en el Jardín de Monforte, organizó 380 bodas durante el año 2025, seis más que en 2024 y las mismas que en 2023.

Según los datos que recoge la Oficina de Estadística Municipal, la evolución del número de estas celebraciones civiles muestra una tendencia de crecimiento sostenido desde 2010, interrumpida únicamente en 2020 como consecuencia de la pandemia, año en el que se celebraron 261 enlaces.

Desde entonces, los datos evidencian un incremento progresivo, que alcanza el máximo en 2022 con 395 matrimonios y que consolida este servicio municipal elegido por muchas parejas para formalizar su unión en un entorno institucional y cercano.

Cabe recordar que el Ayuntamiento presta este servicio en el citado palacete municipal ubicado en el último jardín histórico-artístico del siglo XIX que queda en la ciudad de València, los miércoles, viernes y sábado, según el calendario habilitado y publicado en la web institucional, y que pueden solicitarlo todas las personas que hayan tramitado y obtenido la autorización de matrimonio en el Registro Civil.

El plazo de inscripción se abre a finales de cada año y las fechas se otorgan por orden de llegada y conforme las preferencias de las parejas que, según informa la Oficina de Bodas, en 2025 manifestaron preferencia por los meses de junio, julio, septiembre y octubre.