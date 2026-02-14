Los puteros de València, en el punto de mira: habrá sanciones

Las últimas noticias evidenciaban el justificado desasosiego de los vecinos de uno de los barrios con más solera de la ciudad de València, pero que cuenta con un pasado que ha dejado cicatrices. Velluters temía que las viejas sombras del 'barrio chino' se cernieran de nuevo sobre ellos reactivando los tiempos más duros de prostitución y droga. Y todo tenía que ver con la certeza de que los puteros volvían a organizarse en colas esperando su turno para abusar de mujeres prostituidas en pisos de los alrededores de la calle Viana.

Como publicó Levante-EMV, la asociación Amics de Velluters denunciaba hace unos días que "a cualquier hora" del día es posible ver "colas de hombres esperando para acceder a pisos de prostitución a menos de 150 metros del Ayuntamiento, a menos de 50 metros de un colegio y a apenas 100 metros del Mercado Central". Al parecer, este resurgimiento de la presencia de puteros en la zona estaba ligado al retorno al barrio de una "madame", vieja conocida de la policía, que tras pasar una época en la cárcel, había vuelto a instalarse en el lugar.

Hartos de una situación que amenazaba con volver a ensombrecer la zona más céntrica de la ciudad, los vecinos dieron la voz de alarma y parece que se les ha escuchado.

Un pacto contra los puteros

Con la esperanza ya casi perdida por "el aumento progresivo de la prostitución en la vía pública" que ha ido acompañado de peleas, gritos, altercados y comportamientos incívicos constantes, el ayuntamiento les ha insuflado un poco de oxígeno al anunciar este pasado viernes que se está trabajando en una nueva ordenanza municipal de convivencia en la que se contemplan "multas a los puteros".

Con estas exactas palabras expuso el portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, las sanciones que se aplicarán a aquellos que paguen por abusar de mujeres prostituidas en la ciudad de València, como esos que "aguardan en cada esquina a ser llamados para subir a los pisos de camas calientes” que se esconcen en algunos edificios del centro histórico de la ciudad.

Haciendo referencia al exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos casi como el máximo exponente de consumidor de prostitución ("la mejor garantía para combatir la prostitución en la ciudad de València es que el señor José Luis Ábalos siga en la cárcel", dijo), Caballero ha hecho evidente una postura municipal más cercana al abolicionismo que, por ende, le ha aproximado más a los socialistas valencianos, quienes han recogido el guante.

La secretaria general del PSPV y futura candidata a la alcaldía de València, Pilar Bernabé, ha propuesto a la alcaldesa, María José Catalá, la firma de un "gran pacto" para elaborar una nueva ordenanza de prostitución que sea abolicionista, que multe a los puteros y ha aprovechado para despejar dudas y proponer otros objetos de sanción: los socialistas apoyarán sin fisuras esa ordenanza que proteja a las mujeres y multe también la tercería locativa (es decir, la responsabilidad penal de quien obtiene beneficios por alquilar un inmueble —bien sea una vivienda, una habitación, un bar, un gimnasio o un hotel— en el que se ejerce la prostitución) así como a los locales en los que se prostituye a las mujeres.

Sin embargo, lo de multar a los puteros en València no es nuevo. En la ordenanza municipal de 2013 sobre el ejercicio de la prostitución en la vía pública ya se contemplaban sanciones a quienes solicitaban servicios sexuales a mujeres prostituidas, aunque para ser castigados tenían que ser apercibidos en espacios públicos. Este reglamento, aprobado en la época de Rita Barberá como alcaldesa, pretendía luchar contra la prostitución "preservando los espacios públicos como lugares de convivencia, civismo e igualdad" y ya existía una cierta sensibilidad hacia las mujeres víctimas de la explotación sexual puesto que estas actividades, decían, "difunden una imagen del ser humano, muy especialmente de la mujer, como mero objeto sexual".

En el año 2022 con el anterior gobierno progresista el Ayuntamiento aprobó declarar València como ciudad abolicionista de la prostitución y se sentaron las bases para redactar una ordenanza que siguiese este camino, aunque no ha sido hasta ahora cuando se va a avanzar en la redacción de este ordenamiento en el que se avanza un paso importante atacando a los puteros no solo por, como decían en el año 2013, "perturbar la convivencia" de los vecinos sino por fomentar la explotación de mujeres prostituidas.

Otros municipios ya lo hacen

València no sería pionera en poner el foco sobre quienes pagan por sexo, otras localidades del área metropolitana y de la provincia ya redactaron sus ordenanzas municipales para tocar el bolsillo de quienes consumen cuerpos de mujeres.

Albal, fue el pionero, y le siguieron Benetússer, Riba-roja y Alaquàs, también en la localidad alicantina de Ondara se multa a los puteros.