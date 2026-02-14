València ordena el cierre de 19 "pisos falleros" en tres edificios de la plaza del Ayuntamiento

La jaula de la mascletà ya ocupa parte de la Plaza del Ayuntamiento, pero la atención se ha situado en los balcones de alrededor. La semana pasada, Levante-EMV contó que los propietarios de una vivienda ubicada en el número 2 de la Plaza del Ayuntamiento habían interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el consistorio de València por permitir que se celebren fiestas ininterrumpidas durante Fallas en buena parte de los pisos de este inmueble. El escrito de la parte demandante señalaba que las actividades realizadas durante las fiestas josefinas son incompatibles con el uso residencial, y que estas suponen un "grave peligro para la vida e integridad de las personas y para la seguridad del edificio".

Para reforzar su argumentación, la demanda adjuntaba un informe de la Policía Local elaborado a partir de una inspección realizada el 3 de marzo de 2025. En ella se detectó "una gran multitud de personas haciendo cola en la puerta para entrar". Además, la policía decía que “en todas las viviendas inspeccionadas se realizaban eventos de catering", sin que ninguna poseyera "licencia de actividad para la realización de este tipo de actos". Los agentes contabilizaron ese día 665 personas en el inmueble y detectaron que el ascensor tenía "una actividad constante sin descanso y cierto olor a quemado". Finalmente, observaron "un riesgo considerable para el edificio, instalaciones y personas en su interior en caso de emergencia mientras se sigan realizando este tipo de eventos con aglomeración masiva".

Ante la denuncia realizada por los residentes del único inmueble habitado, el Ayuntamiento de València limitó la actividad de un solo piso del edificio, cuando las "discotecas falleras" se habían dispuesto en prácticamente todos, según los demandantes. Por ello solicitaron al juez el cierre cautelar de la actividad en todas las viviendas dado que ya estaban en alquiler para eventos de catering durante las fiestas falleras. Y el consistorio parece haber tomado buena nota.

En una resolución de este mismo jueves, el área de Licencias ordenaba el cese de actividad en 16 pisos del edificio sito en el número 2 de la Plaza del Ayuntamiento, y de otros dos utilizados en dos bloques más –dos en la puerta 26 y uno en la puerta 5– del kilómetro cero de València.

En concreto, el ayuntamiento resuelve comunicar a las personas propietarias de estos inmuebles, así como a las empresas que publicitan los caterings durante las Fallas, que esta actividad no puede desarrollarse por carecer de título habilitante que la ampare. El consistorio dice además que ese título no puede obtenerse porque su actividad no está recogida en el planeamiento, dicha actividad debería cumplir con la normativa en materia de seguridad, higiene o evacuación, y estos edificios tienen una configuración que no permiten obtener certificaciones en solidez estructural o planes de emergencia.

Además, en Licencias advierten a quienes están publicitando estos inmuebles –en su mayoría residenciales, solo cuatro pisos son de oficinas– que se va a dar traslado de las actuaciones al Servicio Municipal Central de Procedimiento Sancionador ante "la posible comisión de una infracción en materia urbanística y en materia de protección de defensa del consumidor" por publicidad con fines comerciales de una actividad para la que no se dispone de título habilitante.

Clausura inmediata

También advierten a los propietarios y las empresas comercializadoras de los citados emplazamientos que se va a dar traslado de las actuaciones a la Policía Local para que, a partir del día 1 de marzo de 2026, efectúe el seguimiento a fin de constatar si se lleva a cabo, en cualquiera de los pisos, dicha actividad. Y en caso de constatarse que hay fiesta fallera del 1 al 19 de marzo en los pisos puestos bajo el foco, el ayuntamiento llevará a cabo medidas inmediatas, entre ellas la clausura de los locales. "Ello sin perjuicio de las sanciones que además puedan corresponder en los términos igualmente previstos en la ley 14/2010", indica el expediente.

Noticias relacionadas

Finalmente, el servicio de Licencias concede un plazo de audiencia de 10 días hábiles para que los propietarios y empresas anunciantes de los eventos falleros en las puertas 2, 5 y 26 de la Plaza del Ayuntamiento formulen las alegaciones y aporten los documentos y justificantes que estimen pertinentes.