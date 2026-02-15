La canción "de la vida" de Papi Robles

Todos tenemos una canción que nos conecta directamente con nosotros mismos, bien por alegría, tristeza o por transportarnos a un momento o persona esencial en nuestra vida. También le ocurre a la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, que ayer pudo disfrutar de su canción fetiche durante el concierto de Celtas Cortos en el Roig Arena. El tema no es otro que el mítico '20 de abril'. "La canción de mi vida" escribió la política en sus redes sociales sobre un vídeo del concierto mientras la banda de 'rock' interpretaba esta canción coreada por las miles de personas que llenaron el estadio valenciano este sábado con motivo de la gira del 40 aniversario de la banda. No faltó un guiño del grupo a los valencianistas en la jornada previa al derbi: "Amunt Valencia", usaron para alentar a los asistentes al concierto.