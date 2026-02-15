Capítulo 8 de «A pie de barrio»: un recorrido por el Cabanyal
Tras una primera parte, en la que visitamos el mercado, continuamos nuestro recorrido por las calles de esta emblemática zona de València
Caminar por el Cabanyal es hacerlo por un barrio que se explica a sí mismo en cada paso. Esa es la propuesta del octavo capítulo de 'A pie de barrio', una serie que se detiene en la historia, la identidad y la vida cotidiana de algunos de los rincones con más personalidad de València.
El episodio se adentra en un lugar que es mucho más que un barrio histórico. El Cabanyal conserva una identidad muy marcada, forjada entre el mar y la huerta, y un fuerte sentimiento de pertenencia. No siempre formó parte de la ciudad: nació como municipio independiente con el nombre de Poble Nou del Mar en el siglo XIX y no fue hasta 1897 cuando se anexionó a Valencia.
En esta ocasión, el paseo lo hacemos acompañados. Conversamos y caminamos junto con Sergio Caballero, conocido como Patxi de Valencia Viva Walks, profesor, guía y divulgador, que ayuda a entender cómo el barrio ha ido transformándose con el paso del tiempo. A través de su relato recorremos las calles que durante años fueron la llamada “zona cero” y que hoy empiezan, poco a poco, a recuperar vida.
Del pasado del Cabanyal a la actualidad: una frontera que sigue latente
El capítulo no esquiva las heridas del pasado. Nos detenemos en aquellas zonas que estuvieron amenazadas por la demolición y que lograron salvarse. Una frontera que es más que latente y visible. Una imagen que no pasa desapercibida para nadie son las puertas antiokupa en los bajos. Algo cada vez más frecuente y que ejemplifica el proceso de transformación que, de nuevo, está viviendo el barrio, centrado en la rehabilitación, inversión, incertidumbre y especulación.
Un nuevo fenómeno amenaza al Cabanyal: la gentrificación
A pesar de que un nuevo fenómeno como la gentrificación vuelve a amenazar con expulsar a los vecinos —del mismo modo que ocurrió durante el gobierno de Rita Barberá, cuando se proyectó la ampliación de la avenida Blasco Ibáñez, que implicaba la destrucción de más de 1.600 viviendas—, el barrio sigue dejando espacio para la resistencia.
Uno de estos símbolos es el teatro de marionetas La Estrella, superviviente de los años más complejos. O la gran plaza Dr Lorenzo de la Flor, donde antes se ubicaba el antiguo mercado del Cabanyal. El anterior punto de encuentro e intercambio de productos fue derribado tras los daños ocasionados por la riada de 1957.
Otra de las paradas obligatorias, son las fachadas de algunos edificios y bajos. Una arquitectura única y popular, con azulejos de los años 20 y 30 en tonos verdes, azules y blancos.
Sin duda, el Cabanyal sigue cambiando, problamente nunca lo dejará de hacer, eso sí, sin renunciar a su esencia y a lo que siempre ha sido: un barrio jovial, con personalidad, caracter y con vecinos que merecen que se les escuche.
