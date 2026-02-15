Una nueva oficina de turismo modular y autosuficiente se ubicará en la playa de Les Arenes

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada este viernes, ha adjudicado a la empresa Algeco Construcciones Modulares el suministro e instalación de una nueva oficina de información turística en la playa de Les Arenes, concebida como una construcción prefabricada modular, autosuficiente y con capacidad de trasladarse a otras ubicaciones en el futuro. Esta actuación del Ayuntamiento de València cuenta con un presupuesto de 313.840,12 euros y ha sido financiada con fondos europeos Next Generation, en el marco de la Estrategia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La empresa adjudicataria dispone de cinco meses para construir la instalación.

La oficina se ubicará inicialmente junto al vallado del balneario de Les Arenes, en el ámbito de la línea marítimo-terrestre, en una ubicación estratégica que permitirá mejorar la atención a los visitantes en uno de los puntos más concurridos de la ciudad. El nuevo módulo prefabricado estará diseñado con criterios de autosuficiencia y sostenibilidad, lo que permitirá su adaptación a las exigencias medioambientales y a los principios de economía circular impulsados por la Unión Europea. Además, gracias a su carácter modular y transportable, podrá reubicarse en función de las necesidades futuras del servicio de información turística.

La construcción modular constará de dos zonas, una cerrada con espacio de atención al público y aseos para el personal y otra zona abierta a modo de porche como área de extensión. El diseño posibilitará el cierre completo de la oficina, con elementos antivandálicos que no desvirtúen la imagen del conjunto. Además, deberá ajustarse al manual de estilo de las oficinas de Visit València, que contempla, por ejemplo, la colocación en el exterior de rótulos corporativos retroiluminados con letras en relieve blancas y fondo en tonos anaranjados.

Del mismo modo, el espacio será autosuficiente, por lo que contará con instalaciones para un funcionamiento independiente y sin necesidad del acceso a redes y suministros urbanos. Para ello se dispondrá de una instalación fotovoltaica aislada con respaldo de baterías y una capacidad mínima de 60 kWh, lo cual se estima puede asegurar el funcionamiento de la oficina durante dos jornadas en los días de escasa radiación solar.

Para el suministro de agua se dispondrá de un depósito con un pequeño grupo de presión integrado que permita la dotación de agua al aseo previsto (0,05 dm3/s) en torno a 150 litros para una reposición semanal. Las aguas residuales se almacenarán en un depósito para un vaciado semanal y donde en cualquier caso los sanitarios deberán ser de bajo consumo de agua.