Como una tela de araña para ciclistas: València gana 25 kilómetros en carriles bici y ciclocalles

València se presta al recorrido en bicicleta y el ayuntamiento no ceja en el propósito de facilitar la movilidad en el medio de transporte más sostenible. El gobierno progresista tendió una amplia red de carriles y el actual gobierno ha recogido y prolongado la tela de araña para ciclistas porque, más allá de debates tendenciosos y rotaciones políticas, la ciudad necesita seguir pedaleando. Desde septiembre de 2023, en el Cap i Casal se han incrementado en 14 kilómetros los carriles bici y en 11 kilómetros las ciclocalles. Bajo estas líneas sigue el desglose del nuevo mapa de la bicicleta en València.

Carril bici de la calle Jesús. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2024, el servicio de Movilidad fue ejecutando por tramos las obras del carril bici de la calle Jesús. Poco más de 1.000 metros que conectan la Gran Vía Ramón y Cajal con el carril bici de Jeroni Munyós (a la altura del Mercado de Jesús). Este carril formó parte de un proyecto más amplio que incluía el carril bici de la calle Cuenca y la corrección de dos tramos ciclables con importantes defectos de diseño en la intersección de Tres Cruces con Tres Forques y en la intersección de la calle Uruguay con carretera de Escrivá. El conjunto se adjudicó a la empresa Pavasal por un importe de 795.773 euros.

Carril bici de la calle Cuenca. En febrero de 2024 se puso en funcionamiento la totalidad del carril bici de la calle Cuenca. Poco más de 689 metros que conectan con los carriles bici de Beat Nicolau Factor, avenida Pérez Galdós, Alberic, Sant Josep de Calassanç, Bon Ordre, Gran Vía Fernando el Católico y el anillo ciclista de la ronda interior. Este carril bici forma parte del proyecto mencionado anteriormente.

Carril bici de Doctor Peset Aleixandre. En diciembre de 2023 se puso en funcionamiento la totalidad del carril bici de 1.500 metros de Doctor Peset Aleixandre que conecta con el de Primat Reig, avenida Constitució, calles Alcañiz y Marie Curie, la avenida Juan XXIII, las calles Francesc Tàrrega y General Llorens, la avenida Burjassot, Doctor Nicasio Benlloch y el carril bici de General Avilés. Las obras fueron adjudicadas a Pavasal por 602.432,17 euros y contaron con ayuda de los fondos europeos Next Generation.

Carril bici de General Avilés. El servicio de Movilidad ejecutó las obras del carril bici de General Avilés, entre Pius XII y Doctor Nicasio Benlloch. 500 metros de vial ciclista que conectan con el carril bici del resto de General Avilés y con el de Doctor Peset Aleixandre. Las obras se iniciaron en diciembre de 2023 y finalizaron en abril de 2024 con un presupuesto de 228.215,05 euros, IVA incluido.

Carril bici de avenida del Cid-Xirivella. Entre mayo (fecha de adjudicación) y noviembre de 2024, se ejecutó el carril bici de avenida del Cid, entre Tres Creus y el fin del término municipal. Un nuevo itinerario ciclista de 1.100 metros que constituye un eje de conexión de municipios del oeste de València, como Xirivella, Alaquàs o Aldaia, con el centro de la ciudad. Las obras exigieron una inversión de 507.356,63 euros.

Carril bici en Doctor Tomás Sala. En noviembre de 2025 finalizó la construcción de 3,2 kilómetros de carriles bici enclavados dentro de los barrios de Arrancapins, Patraix, Favara, La Raïosa, Creu Coberta y Sant Marcel·lí. Un proyecto que se subdivide en cuatro actuaciones, la tercera de las cuales es el carril bici de la vía de servicio de Doctor Tomàs Sala. El presupuesto aquí es de 179.694,15 euros (IVA incluido).

Carril bici de Joaquín Navarro. En enero de 2026 finalizaron las obras del carril bici de Joaquín Navarro, 300 metros que discurren por la calle Joaquín Navarro desde su intersección con la calle Carters y conectando con el carril bici de Sant Vicent Màrtir. La inversión fue de 176.807 euros.

Carril bici Camí Nou de Picanya-Arxiduc Carles. El Ayuntamiento de València puso en marcha entre septiembre y diciembre de 2025, con un gasto de 954.383 euros, la totalidad del carril bici de Camí Nou de Picanya-Arxiduc Carles: 2.266 metros de itinerario ciclista que recorren ambas vías desde la calle Sant Isidre hasta la avenida del Cid.

Carril bici de Tres Forques. En diciembre de 2025 finalizaron las obras de construcción del carril bici de Tres Forques: 3.887 metros entre Pérez Galdós y la calle Llanterners (polígono de Vara de Quart) que conectan los barrios de la Fontsanta, Vara de Quart, Nou Moles, Tres Forques y Patraix. el presupuesto fue de 1.295.948 euros.

Carril bici de Gaspar Aguilar. El itinerario ciclista de nueva creación discurre por la totalidad de la avenida de Gaspar Aguilar, entre la plaza de Jesús y Doctor Tomàs Sala, conectando con los carriles bici de la calle Jesús, Jeroni Munyós-Beat Nicolau Factor, Llanera de Ranes y Tres Creus-Doctor Tomàs Sala. El trazado de este carril bici bidireccional de 1.200 metros discurre segregado por la calzada pegado a la acera este, entre ésta y un carril de aparcamiento en cordón. Las obras se iniciaron en septiembre de 2025 y finalizarán en 2026, con presupuesto de 1.391.151 euros.

Carril bici Sant Vicent Màrtir. Este nuevo carril bici discurre desde la intersección con Mestre Sosa y hasta la avenida Doctor Tomàs Sala, conectando con los carriles bici de sendas vías, y con los de Roís de Corella, Giorgeta, Dolores Alcaide y Joaquín Navarro. El trazado de este carril bici bidireccional de 1.600 metros discurre, fundamentalmente, segregado sobre la calzada y pegado a la acera oeste. Las obras se iniciaron en septiembre de 2025 y finalizarán en 2026 tras un gasto de 657.420 euros.

Ciclobarrio de Russafa. Finalmente, el Ayuntamiento de València impulsó la adaptación de Russafa como el primer ciclobarrio de la ciudad, lo que implica limitar la velocidad máxima a 20 kilómetros por hora en el barrio y reforzar el mensaje de espacio compartido con bicicleta y otros vehículos de movilidad personal. Los trabajos se realizaron entre septiembre y octubre de 2024.

Noticias relacionadas

A estos tramos se sumará en un futuro la construcción de nuevos viales ciclistas recogidos en los presupuestos participativos de años anteriores y que quedaron por hacer. En concreto, los Decidim contemplaban -y el servicio de Movilidad prevé ejecutar- proyectos de ciclocarriles en avenida de la Plata, calle Carteros, avenida de Burgos o avenida Alfahuir.