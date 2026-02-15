Las Torres de Quart reabren sus puertas el lunes tras finalizar su rehabilitación

El Ayuntamiento ha finalizado los trabajos de limpieza, conservación y protección de las Torres de Quart, que reabrirán sus puertas al público el próximo lunes, 16 de febrero, tras permanecer cerradas durante cuatro meses y medio por motivos de seguridad.

La intervención ha permitido reparar “el deterioro sufrido por el monumento a causa del paso del tiempo, actos incívicos y la humedad y otras condiciones climáticas de la ciudad”, tal como ha informado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, quien ha destacado “la recuperación de las gamas cromáticas históricas de los muros interiores de este inmueble característico del gótico militar del siglo XV, que vuelve a estar accesible para la ciudadanía y visitantes”.

El concejal ha explicado que el objetivo municipal ha sido abordar las patologías detectadas en los últimos informes técnicos y priorizar las intervenciones más urgentes para garantizar la correcta conservación del monumento, declarado Monumento Nacional en 1931 y Bien de Interés Cultural (BIC)”.

El lunes podrán visitarse de nuevo las torres, declaradas Bien de Interés Cultural / Ayto València

En total, se ha actuado sobre más de 350 metros cuadrados de superficies, “sin alterar la volumetría ni la configuración arquitectónica del edificio”. “De hecho –tal como ha resaltado el concejal- la actuación se ha desarrollado bajo los principios fundamentales de conservación y restauración de bienes culturales y con los criterios de mínima intervención y empleo de materiales compatibles y reversibles para garantizar la fidelidad a la concepción original del monumento”.

Entre las actuaciones realizadas destacan la renovación del revestimiento del elemento estructural que actúa como base inclinada de las torres, con tratamientos para eliminar hongos y microorganismos, y la reparación de los revestimientos en la planta baja y zona de acceso a la primera planta. La obra también ha permitido el sellado de juntas y la mejora del sistema de evacuación en la escalera de acceso, para reducir problemas de filtraciones, la restauración de carpinterías exteriores de madera y elementos metálicos, con ajustes en puertas, tratamiento protector y recuperación de herrajes o la retirada de instalaciones eléctricas en desuso, para mejorar la seguridad y la imagen del monumento.

José Luis Moreno ha asegurado que esta obra, ejecutada por la empresa Ibaizabal Técnicos y Obras SLU, con un presupuesto de 47.489,25 euros (IVA incluido), ha permitido preservar cinco siglos de historia, “ya que las Torres de Quart que fueron construidas entre 1441 y 1460 por maestros como Pere Bonfill, Francesc Baldomar y Pere Compte han sido testigo de algunos de los episodios históricos más relevantes de la ciudad y conserva todavía las huellas de los impactos de la Guerra de la Independencia”.

Una actuación rigurosa y documentada

“El 20 de enero de 2025, el Ayuntamiento de València recibió autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural, preceptiva por tratarse de un Bien de Interés Cultural. Con posterioridad, se hicieron catas murarias para justificar ante Conselleria de Cultura que el tono empleado, el mismo que el de la rehabilitación integral de 2005 y que ha servido de referencia para la presente actuación, se corresponde con la tonalidad original de las escarpas de las torres y del revestimiento en exterior de la planta baja”, ha detallado el edil, al explicar que la actuación ha sido “rigurosa y documentada”

La elección del color obedece a un estudio de la colorimetría / Ayto València

Según los informes técnicos, “la paleta cromática empleada en los muros exteriores traseros de las torres tiene su origen en el estudio colorimétrico realizado sobre el inmueble, en el que se identifican las gamas cromáticas históricas asociadas a los revestimientos originales del edificio, con el fin de reproducir, en la medida de lo posible, su cromatismo originario y de garantizar la coherencia visual del conjunto, considerándose adecuada y plenamente justificada desde el punto de vista técnico y patrimonial”.

“Así, la elección del tono empleado responde a una referencia cromática documentada, garantiza la continuidad con intervenciones anteriores y asume de forma razonada la diferencia perceptiva derivada del distinto grado de envejecimiento de los revestimientos. En otro orden de cosas, las diferencias perceptibles entre el nuevo revestimiento y las zonas no intervenidas se atribuyen al distinto grado de envejecimiento y degradación de los materiales. En este sentido, la nueva aplicación evolucionará cromáticamente con el tiempo hasta integrarse visualmente en el conjunto”, ha añadido José Luis Moreno.

“Con esta intervención, el Ayuntamiento de València reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio histórico de nuestra ciudad como elemento esencial de identidad colectiva y legado para las generaciones futuras”, ha concluido el concejal.