Vaivén
Catalá se atreve con los bolillos
València
María José Catalá asistió ayer al encuentro de bolilleras organizado por la fallas Pintor Salvador Abril- Peris y Valero. La alcaldesa de València siguió atenta las indicaciones de las expertas en este oficio artesanal que requiere de enorme destreza.
