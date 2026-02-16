Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Catalá se atreve con los bolillos / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

María José Catalá asistió ayer al encuentro de bolilleras organizado por la fallas Pintor Salvador Abril- Peris y Valero. La alcaldesa de València siguió atenta las indicaciones de las expertas en este oficio artesanal que requiere de enorme destreza.

