Empieza el reasfaltado de la avenida Corts Valencianes

Las máquinas han entrado de madrugada en la avenida de Corts Valencianes para iniciar el proceso de reasfaltado de la misma. Se trata de la primera gran reforma de este vial desde que transformó el paisaje de la antigua carretera de Ademuz, coincidiendo con la urbanización de todo este nuevo barrio. La vía, con cuatro carriles de salida y otros tantos de entrada, así como un doble vial exterior, para dar servicio a las fincas, está separado entre sí por setos. A lo largo de las décadas ya había acusado el desgaste y precisaba de una nueva capa que, además, será fonoabsorbente para reducir la contaminación acústica. Los trabajos han empezado en horario nocturno para tratar de reducir al máximo el impacto en la circulación, al tratarse de una de las vías con más volumen de tráfico de la ciudad, aunque con la afectación en el vecindario por el ruido de las máquinas.

El primer tramo de obras es el correspondiente al que va desde la Dama Ibérica a la rotonda del Palacio de Congresos, pero también se acometerá, en una segunda fase, el correspondiente al sur, hasta la boca del paso subterráneo.

Las obras fueron anunciadas el pasado mes de junio, cuando se aprobó el proyecto y estaba prevista su ejecución desde finales de 2025. El presupuesto ronda los 500.000 euros.

Las labores de reasfaltado en la ciudad tienen pendiente otra obra importante a corto plazo como es la de la Gran Vía Marqués del Turia, que lleva 35 años sin reacondicionarse. El vial ya ha acometido todas las obras que eran precisas en el subsuelo, como la actualización de las tuberías para ya, poder llevar a cabo los trabajos.