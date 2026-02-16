Los guías turísticos de València denunciarán a varias empresas por intrusismo y malas prácticas

La Asociación de Guías Oficiales de Turismo de la Comunidad Valenciana presentará en las próximas semanas denuncias contra empresas y particulares que se dedican a esta profesión de manera ilegal, bien sea sin la acreditación oficial bien sea incumpliendo la normativa actual de aforos, contaminación acústica, respeto de espacios públicos, etc. El anuncio lo ha hecho coincidiendo con el Día Internacional del Guía de Turismo, que un año más vuelve a poner el foco en el intrusismo. Este año, precisamente, se quiere ir más allá de la denuncia pública para pasar a la denuncia administrativa directamente.

Según la asociación, "la falta de inspección efectiva ha permitido la proliferación de actividades que se realizan sistemáticamente al margen de la ley". "El intrusismo -aseguran- no es un hecho aislado, sino una cadena de irregularidades: visitas guiadas sin acreditación, grupos que superan los aforos permitidos/recomendados, contaminación acústica no autorizada, vehículos, y una economía sumergida que no revierte en la sociedad". "Estas prácticas no solo dañan la imagen de València, sino que alteran gravemente la convivencia con el ciudadano", aseguran.

Pasar a la acción

Así las cosas, la asociación ha decidido pasar a la acción en "una estrategia clara para defender el patrimonio y la profesión". Tras la contratación de una asesoría especializada, la próxima semana se presentarán diversas denuncias administrativas contra empresas que ejercen de manera constante actividades contra la ley. No se trata únicamente de empresas de guías, sino también de empresas de excursiones y guías particulares que operan al margen de las normas establecidas.

Según datos de la asociación, en la Comunitat Valenciana hay entre 1.500 y 2.000 guías autorizados, aunque la cifra de los que ejercen es difícil de conocer, pues muchos se dedican a la docencia o son trabajadores públicos que alternan diferentes actividades. En la asociación, en concreto, hay 150 socios, y trabajando de forma ieregular la cifra no para de crecer, aseguran. Y es que al margen de no tener la acreditación, los hay que tampoco cumplen las normas pactadas con la administración. Por ejemplo, el acuerdo es no superar los grupos de 25 personas, y en muchos casos se juntan más del doble. Tambien se trata de limitar la contaminación acústica con el uso de audioguías, sin embargo es frecuente el uso de altavoces que acaban molestando al entorno. Por último, es habitual invadir el espacio público sin ningún control, dejando, por ejemplo, "todas las bicicletas tiradas en una plaza".

Jornada informativa

Para tratar de paliar esta situación, además de las citadas denuncias a empresas y particulares, también se realizará el próximo sábado una jornada de presencia activa en el centro histórico de València (con epicentro en la Plaza del Mercat) para informar a visitantes y locales sobre la realidad legal y la importancia de contratar profesionales titulados.

Desde la Asociación defienden que el carnet oficial "es el único sello que garantiza rigor histórico y respeto por nuestra cultura". "No es solo una cuestión de licencias; es una cuestión de ética y contribución económica. Un guía oficial garantiza una experiencia segura y sostenible, algo que el intrusismo ignora, poniendo en riesgo nuestro patrimonio", dicen. La Asociación invita a las instituciones y a la sociedad a valorar el sello de calidad que representa el guía oficial, "el único capaz de ofrecer una experiencia de excelencia y un turismo que respete la vida de la ciudad". "Visitar una ciudad sin un guía es solo pasear una maleta", defienden.