Obra directa, rehabilitación y permutas: el mapa de las 1.151 viviendas públicas previstas en València

El gobierno municipal de PP y Vox hace bandera de la política de vivienda pública y no hay semana en la que no se anuncie una nueva promoción. Suelen comparar su iniciativa a la del gobierno del Rialto, al que le acusan de haber incorporado solo 14 viviendas protegidas, pero estos responden que mucho de lo ejecutado actualmente es herencia de la gestión anterior. Habría que mirar la letra pequeña. En todo caso, más allá del relato, conviene ordenar el caos de grúas y anuncios para que el vecino de València conozca cómo crece el parque público de València y, llegado el caso, reclame lo adeudado.

En la actualidad, el Plan + Vivienda supera el 45,4%, según datos facilitados por el propio ayuntamiento. En este momento son ya 446 viviendas las incorporadas al parque público municipal desde el inicio del mandato de PP y Vox. Hasta el momento se han movilizado más de 60 millones de euros a un ritmo de dos millones mensuales. Asimismo, se han adjudicado 160 viviendas de alquiler asequibles desde el inicio de la legislatura.

En estos momentos hay múltiples promociones de vivienda pública en fase de construcción que se irán finalizando a lo largo de 2026. Se trata tanto de obra nueva por parte del Ayuntamiento y Aumsa como de viviendas en proceso de rehabilitación y las activadas mediante fórmulas de colaboración público-privada a través de permutas.

En concreto, el consistorio ha invertido 18,8 millones para construir un total de 85 viviendas. Están repartidas en Músico Chapí (10 pisos en el barrio de la Fonteta de Sant Lluís), en calle de Los Ángeles (16 pisos para personas en riesgo de exclusión social en el Cabanyal) y en la calle Pintor Sabater (59 pisos en Quatre Carreres). Asimismo, el gobierno municipal ha impulsado la rehabilitación de 28 pisos en las calles Barraca, Padre Luis Navarro y Joan Mercader (Cabanyal) con una inversión de 3,8 millones.

Por parte de la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de València (Aumsa) se están desarrollando 307 viviendas públicas. De ellas, 134 ya están finalizadas. Se ubican en Tapinería 22 (3 viviendas), Moreras 10 (41 viviendas), Barraques del Figuero (22 viviendas) y Hortolans (68 viviendas). Estos edificios ya cuentan con licencia de primera ocupación o están en proceso de obtenerla para comenzar la asignación a las familias.

Además, el organismo público promueve dos edificios más en el centro histórico -Sogueros 12 y Sogueros 6, con 4 viviendas cada una-, que están prácticamente finalizadas y concluirán durante el primer trimestre de 2026. Y sumará 75 viviendas más en la manzana delimitada por las calles Río Tajo, Doctor Álvaro López, Río Pisuerga y Avenida de los Naranjos, con la previsión de finalizarlas en el primer semestre de 2026. Finalmente, se construirán 90 viviendas en la calle Moreres 21 hasta alcanzar los 307 pisos. La inversión prevista aquí es de 66,3 millones, 27 de los cuales proceden del crédito concedido por el Banco Europeo de Inversiones.

Otro de los mecanismos empleados por el gobierno de PP y Vox en València es la colaboración público-privada con la permuta de suelo municipal por edificios que pasan a engrosar el parque público de vivienda. La oposición ha criticado esta fórmula argumentando que el ayuntamiento pierde el control sobre los pisos y, por tanto, facilita la adjudicación arbitraria. Sea como sea, bajo este sistema el ayuntamiento ha incorporado 125 viviendas y prevé activar la construcción de 606 viviendas de protección pública. Las primeras han comportado una inversión de 30,1 millones y se sitúan en calles como Gonzalo Tejero Langarita o José Roca Coll. El resto de viviendas se levantarán en las calles Vicente Marco Miranda y Vicent Miquel Carceller (en el barrio de Malilla), y las calles Brasil y Pilota Valenciana (en l’Olivereta).

644 pisos en la recámara

Y relacionado con esta fórmula, aunque todavía está por ver cómo se concretará -de momento no se suman-, el ayuntamiento ha anunciado 644 pisos en suelo que previsiblemente se recuperará al cabecilla de la trama Azud. Las nueve parcelas con propuesta de adquisición parte de Aumsa para edificar VPP están ubicadas en: calle Archiduque Carlos (parcela de 1.127 m² con capacidad para 56 viviendas), calle Virgen de la Cabeza (parcela de 808 m² con capacidad para 63 viviendas), calle Pío XI (parcela de 499 m² con capacidad para 35 viviendas), calle Canónigo Tárrega (parcela de 590 m² con capacidad para 56 viviendas), calle Borrasca (parcela de 531 m² con capacidad para 48 viviendas), calle Vicente Clavel (parcela de 1.580 m² con capacidad para 84 viviendas), calle Fray Junípero Serra (parcela de 1.559 m² con capacidad para 112 viviendas); calle Humanista Mariner (parcela de 969 m² con capacidad para 98 viviendas) y calle Bolivia (parcela de 1.285 m² con capacidad para 92 viviendas).

Los PAI añadirán 2.853 VPP

El Plan + Vivienda ha activado 18 Planes de Actuación Integrada (PAI) y el desarrollo de Benimàmet que generarán más de 13.000 viviendas, de las cuales 2.853 serán de protección pública. Uno de los desarrollos más importantes es el de Benimaclet, con 1.345 viviendas, de las que 403 serán de protección pública, según el plan pactado con el agente urbanizador Metrovacesa. Como contó este periódico, el PAI integrará los huertos urbanos, concentrará la edificabilidad en los extremos, preservará las alquerías Bonora y Zacara y recuperará caminos históricos como Farinós y les Fonts.

También está pendiente de desarrollo el PAI del Grao, donde se levantarán 2.550 viviendas (450 VPP) y se desarrollará un delta verde de 160.000 metros cuadrados. Y en el horizonte aparecen igualmente el PAI de Malilla Sur (obras de urbanización adjudicadas a Torrescámara en diciembre) con 113 viviendas VPP y 98 de renta libre, y una inversión de 5 millones; o el PAI Padre Doménech-Campanar aprobado en diciembre, con 133 viviendas (22 VPP).

Noticias relacionadas

Según los datos que maneja el ayuntamiento, los promotores han pasado de presentar 24 solicitudes de VPP en el primer semestre de 2023 a registrar 361 en el mismo periodo de 2025, y el tiempo de tramitación de licencias de obra nueva se habría agilizado hasta en un 70 %.