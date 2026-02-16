La Policía Local incorpora una nueva promoción de motoristas con la mirada puesta en las jubilaciones de 2027

La Policía Local de València lleva años viviendo bajo el síndrome de la manta corta: si tapas la cabeza dejas al descubierto los pies y viceversa. En este caso, conforme pasan los años se sigue tejiendo más, pero sin dejar de deshilarse. Las nuevas promociones de agentes van llegado, pero, a su vez, se producen bajas por jubilación. Lo reconocía así la alcaldesa, María José Catalá, en la presentación de los nuevos fichajes: los 34 agentes de la Unidad de Tráfico que, en motos Honda, patrullarán las calles para la atención inmediata ante cualquier incidencia y también estarán pendientes de la buena praxis de los conductores, uso indebido del teléfono móvil incluido.

Una ciudad debe tener una determinada tasa de agentes por número de habitantes. El anterior jefe de policía llegó a cifrarlo en dos mil. "Estas cuestiones nunca son fáciles porque hay jubilaciones. Es una situación completa porque va variando la cifra de la plantilla. Estamos demostrando que es nuestra prioridad porque estamos reforzando los efectivos, pero también es verdad que hay una plantilla que se está jubilando progresivamente", explica Catalá. Y reconocía que el próximo año 2027, sobre todo, hay "una previsión de jubilación importante". "Ahora mismo estamos en 1.671 y si podemos llegar a esa cifra o, por lo menos estar cerca, será importante. Ángel -en alusión al nuevo jefe de policía, Ángel Albendín- estaría encantado. Desde junio se han incorporado 250 agentes, que es una cifra notable. Nuestro ratio ahora es bueno, pero es importante seguir sacando procesos electivos", dice.

Sobre estas jubilaciones, soportables en 2026 porque serán 26 agentes solamente, el grueso llegará en 2027 por la entrada de un nuevo convenio laboral en el Ayuntamiento, que mejorará los incentivos. Y en cualquier caso, "hay mucha gente destinada a segunda actividad y lo importante es tener gente en la calle. El objetivo es ambicioso pero vamos a hacer todo lo posible por alcanzar la cifra que verdaderamente necesita la ciudad".

Reforzar la seguridad vial

Respecto a los 34 nuevos agentes de la Unidad de Seguridad Vial de la Policía Local de València, Catalá ha asegurado que "una de las prioridades que nos fijamos era reforzar la Unidad de Seguridad Vial de la Policía Local. Y estoy muy satisfecha porque, desde hoy, la sección de motoristas pasa a contar con 71 efectivos, que tienen una mayor rapidez de respuesta gracias a su alta movilidad, especialmente en zonas con alta densidad de tráfico”. “De esta manera, mejoraremos la coordinación con el resto de servicios de emergencias y aseguraremos la máxima calidad de la información registrada en la fase inicial del siniestro”, ha añadido Catalá.

La Sección de Motoristas de la Policía Local de Valencia asume, desde 2024, como tarea principal la atención especializada a los siniestros viales. Ha sido rediseñada para responder con mayor eficacia y rapidez a los siniestros viales, mejorando la gestión inicial del siniestro y garantizando una intervención más profesionalizada durante su turno de trabajo. "La incorporación de los 34 nuevos agentes da un gran impulso a esta sección que desde hoy está formada por 71 efectivos, lo que supone un incremento de la sección de un 92%".

Por una ciudad más segura

El refuerzo de la Unidad de Seguridad Vial se enmarca dentro del Plan Vector 2026-2030 del Ayuntamiento para conseguir reducir a la mitad los accidentes mortales y graves durante este período. De esta manera, el Ayuntamiento de València sigue las líneas marcadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) en su Estrategia de Seguridad Vial 2030, con el fin de alcanzar una ciudad más segura. Los nuevos policías se dedicarán principalmente a la regulación de la circulación y al refuerzo de los controles de seguridad vial. Una docena de ellos conformará la nueva sección que patrullará los carriles bici en vehículos de movilidad personal (VMP). Está previsto que comience a funcionar antes de Fallas.

María José Catalá ha afirmado que “vamos a seguir incrementando la plantilla, porque la seguridad es uno de los ejes más importantes de este mandato; y por supuesto todas las cuestiones vinculadas con el tráfico y la movilidad”. La alcaldesa ha señalado que “el anterior gobierno se cargó la Policía de Barrio y creo fue una iniciativa desacertada” y ha anunciado que “en las próximas semanas iremos presentando a los nuevos agentes incorporados a la Policía de Barrio”.