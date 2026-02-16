València ampliará el callejero con tres calles dedicadas a mujeres

València rotulará tres calles más con nombres de mujeres. Así, visibilizará y reconocerá la labor de la primera directora de la Banda Municipal, Etelvina Ofelia Raga Selma; de la primera defensora de las Personas con Discapacidad en la ciudad, María Teresa Navarro Ferreros; y de quien se convirtió en símbolo y referente de la lucha contra la violencia machista, Ana Orantes.

Este será uno de los puntós de la Comisión de Cultura que se celebra mañana, que ratificará la Junta de Gobierno Local y se aprobará definitivamente en el Pleno, el nombre de estas tres mujeres se incluirá en el nomenclator de la ciudad. Concretamente, la compositora y directora Etelvina Ofelia Raga Selma denominará una calle peatonal del barrio de Malilla.

Asimismo, quien ocupó hasta su fallecimiento, el cargo creado para defender la accesibilidad universal de la ciudad, María Teresa Navarro Ferreros, dará nombre al espacio comprendido entre la avenida del Maestro Rodrigo y las calles Marqués de San Juann y Eduardo Soler y Pérez, en el barrio de Campanar.

El callejero también incrementa la presencia femenina con el nombre de Ana Orantes, mujer víctima de la violencia de género que simboliza la lucha y denuncia contra el machismo. Estará representada en un espacio situado entre la avenida de Francia y la calle Juan de Verdeguer.

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, ha informado hoy de este acuerdo “adoptado como una medida de justicia histórica, porque visibilizar ayuda a equilibrar la memoria colectiva en el espacio público”, y ha recordado que “el Ayuntamiento de València atiende las propuestas del Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat para incoroporar referentes femeninos al callejero y mantiene su política de visibilizar la trayectoria de mujeres destacadas en el espacio público así como su contribución a la sociedad”.

En este sentido , José Luis Moreno ha destacado que Etelvina Ofelia Raga fue “una figura pionera reconocida en el ámbito de la música valenciana como la primera mujer en dirigir (en 1957) la Banda Municipal”. También ha hablado del “compromiso y la labor institucional de la galardonada por diversas entidades y nombrada Hija Adoptiva de la ciudad por su dedicación a la inclusión y sensibilización social, María Teresa Navarro Ferrero”. Por último, ha recordado “la aportación de Ana Orantes, que con su testimonio marcó un hito en materia de sensibilización social contra la violencia machista”.