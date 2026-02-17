València adelanta el derribo del Chernóbil de Campanar

El Ayuntamiento de València ha acordado con el promotor del Programa de Actuación Integrada (PAI) Padre Doménech, en el barrio de Campanar, adelantar el derribo de un edificio sin uso incluido en el perímetro de la actuación y que en las últimas décadas se había convertido en el icono de la degradación de este ámbito recayente en la avenida de Pío XII. De hecho, se le conoce como el Chernóbil de Campanar. En este punto, el consistorio planea la construcción de 133 viviendas.

En concreto, el convenio que se firma este martes para la urbanización de 12.077 m² entre las calles del Pare Doménech y las avenidas de Tirso de Molina y de Pío XII incluye una cláusula específica que adelanta varios meses la demolición, que se realizará simultáneamente al proceso de reparcelación que ahora se inicia y que se tendrá en cuenta a todos los efectos en las fases de urbanización y posteriores.

Más vivienda

El concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, ha destacado que, con el acto de la firma, se da el paso definitivo para transformar una zona abandonada durante décadas que, además, supondrá la construcción de 133 viviendas, de las que 20 serán de protección pública.

"Este solar ha permanecido 30 años sin desarrollarse desde que se planteó en el Plan General del 88. Ahora ha llegado el momento de transformarlo por completo y recuperarlo con viviendas y zonas verdes para los vecinos de Campanar". El concejal ha manifestado que este es un ejemplo de la labor del actual equipo de gobierno municipal, que actúa “en todos los barrios de la ciudad para revitalizar espacios abandonados o que llevaban años sin solución y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades de vivienda para los vecinos y vecinas de la ciudad".

El ámbito del PAI presenta actualmente edificios deshabitados en mal estado de conservación como el que será próximamente derruido, construcciones fuera de ordenación y explanadas surgidas de antiguas demoliciones. El suelo se utiliza como aparcamiento sin ordenación, con una urbanización muy deficiente y zonas completamente degradadas.

La parcela edificable del Plan General de 1988 no se ha ejecutado por falta de viabilidad económica. La revisión simplificada de 2010 planteó una unidad de ejecución con mayor edificabilidad para garantizar su viabilidad, propuesta que ahora se hace realidad tras la firma notarial.

Inversión de 3 millones para una transformación total

La actuación resolverá toda la fachada de la avenida Pío XII, transformando por completo este punto tan visible por encontrarse en una de las principales vías de entrada a València. Las obras de urbanización, con un presupuesto de 3.041.716 euros (IVA incluido), se ejecutarán en un plazo de seis meses y el promotor es Inmobiliaria Guadalmedina S.A. (IGSA).

El proyecto incluye infraestructuras modernas y sostenibles que transformarán totalmente este ámbito y mejorarán el entorno vecinal. En concreto, la actuación contempla una vía de servicio en la avenida Pío XII con 23 metros de sección total que incorpora un carril bici de 2,3 metros y pavimento fonoabsorbente que reduce la contaminación acústica. También se prevén aparcamientos en batería y en cordón y una acera de 4,2 metros.

Además, se instalarán sistemas urbanos de drenaje sostenible en las zonas verdes con material granular para la gestión eficiente de las aguas pluviales, alumbrado público con luminarias LED de alta eficiencia y candelabros de fundición, así como una red de jardinería con especies vegetales de bajo consumo hídrico, con un mínimo del 80% de especies caducifolias y predominio de especies locales como cipreses, moreras y acacias.

La intervención contempla también muros de contención de hormigón armado para salvar el desnivel de hasta 4 metros en la zona trasera de la edificación, eliminando el punto deprimido actual y dando continuidad al viario peatonal.

Casi 3.000 m² de nuevas zonas verdes

El proyecto permitirá obtener 8.922 m² de suelo dotacional público, incluyendo dos nuevas zonas verdes que suman casi 3.000 m² y 3.684 m² de viario peatonal. Estas áreas contarán con equipamiento infantil, biosaludables, fuentes, bancos y apoyos isquiáticos. Además, se mantiene una parcela de 125 m² para una posible futura ampliación del colegio existente en la zona.

El PAI Padre Doménech prevé una edificabilidad máxima de 19.395,48 m² de techo, distribuidos en 16.300 m² de uso residencial y 3.095 m² de uso terciario. La actuación permitirá construir un total de 133 viviendas, de las cuales el 15 %, alrededor de 20 viviendas, serán de protección pública.

El PAI fue aprobado por la Comisión de Urbanismo el 15 de diciembre de 2025. Tras el periodo de información pública y la resolución de las alegaciones presentadas, se ha procedido a la firma del convenio que formaliza el compromiso de las partes para su ejecución.