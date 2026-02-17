Catalá, sobre la doble estación de autobuses de València: "Habrá que consensuar la propuesta"

La alcaldesa de València, María José Catalá, descubrió ayer que la Generalitat baraja construir dos nuevas estaciones de autobuses en el Cap i Casal, una en el norte y otra en el sur. Así lo anunció ayer el conseller de Transportes de la Generalitat Valenciana, Vicent Martínez Mus, y añadió que su departamento trabajaba en esa posibilidad sin haberlo consensuado con la primera edil de València, que se encontraba en el mismo Fórum Europa.

Con el anterior gobierno autonómico y municipal, el plan era reformar la estación actual, sita en la calle Menéndez Pidal, número 11, junto a Nuevo Centro, y en un futuro trasladarla al entorno de la estación del AVE Joaquín Sorolla para crear un gran nudo de comunicaciones intermodal. Recientemente, sin embargo, la alcaldesa de València, María José Catalá, anunció un plan para trasladar la estación a la zona de Empalme, una opción con muchas complicaciones que posteriormente fue matizada. Y ahora Martínez Mus ha sorprendido a todos anunciando la posibilidad de hacer dos estaciones, una al norte y otra al sur de la ciudad.

Al respecto, Catalá ha explicado que en realidad ya habló “hace muchos meses” con el conseller de la necesidad de abordar el proyecto de la estación de autobuses. “Yo le trasladé que pensaba que era momento de reflexionar en torno a la estación de autobuses y él compartió conmigo que efectivamente teníamos que trabajar en un emplazamiento que facilitara la conexión intermodal y que mejorara la movilidad, los tiempos de respuest del transporte urbano e interurbano y, en general, el servicio a los usuarios”.

“La primera persona con la que he hablado hoy a las 7.30 horas ha sido el conseller”, ha continuado la alcaldesa, “y hemos quedado los dos equipos para hablar e intercambiar reflexiones en torno a eso. A priori [la doble estación] no me parece mal, tenemos que analizarlo, ver las ventajas y oportunidades de este planteamiento. Nosotros pensábamos que teníamos que llevar la estación de autobuses al lugar con mayor posibilidad de transporte intermodal”, ha insistido la primera edil, antes de añadir que en lugar de la reforma de la estación en Menéndez Pidal, como se barajó en su día, lo más práctico sería cambiar de emplazamiento.

Las dos ubicaciones, ha dicho la alcaldesa, responden a una inquietud del equipo de Movilidad de la Generalitat Valenciana de mejorar la conectividad con la zona norte y la zona sur de la capital, pero en todo caso el proceso será "consensuado". Preguntada por una hipotética estación única en Empalme, si descarta esa posibilidad barajada en algún momento, Catalá mantiene la puerta abierta: "Era una idea por la conexión intermodal y no la descarto en absoluto. Pero antes quiero trabajar con el equipo del conseller sobre qué les ha llevado a pensar en dos emplazamientos en lugar de uno, que a priori me parece totalmente estudiable. Yo pienso en la ciudad, que es mi obligación, y él piensa en la Comunitat Valenciana. Evidentemente tenemos que encontrarnos", ha cerrado la alcaldesa.