La Generalitat plantea dos estaciones de autobuses en València sin tenerlo cerrado con el ayuntamiento

El conseller de Transportes de la Generalitat Valenciana, Vicent Martínez Mus, anunció ayer que su departamento trabaja con la posibilidad de construir dos estaciones de autobuses en València, una en el norte de la ciudad y otra en el sur. Lo hizo durante el desayuno informativo que protagonizó en el Forum Europa y admitió que esta iniciativa no había sido consensuada con la alcaldesa de València, María José Catalá, que se encontraba en la sala. De ahí que desde la oposición ya hayan hablado de "improvisación" de la Generalitat y de falta de proyecto en materia de movilidad.

Con el anterior gobierno autonómico y municipal, el plan era reformar la estación actual, sita en la calle Menéndez Pidal, número 11, junto a Nuevo Centro, y en un futuro trasladarla al entorno de la estación del AVE Joaquín Sorolla para crear un gran nudo de comunicaciones intermodal. Recientemente, sin embargo, la alcaldesa de València, María José Catalá, anunció un plan para trasladar la estación a la zona de Empalme, una opción con muchas complicaciones que posteriormente fue matizada. Y ahora Martínez Mus ha sorprendido a todos anunciando la posibilidad de hacer dos estaciones, una al norte y otra al sur de la ciudad.

Mus ha llamado a actuar de manera contundente ante el "innegable" aumento de los desplazamientos tanto en transporte público como privado y los problemas de retención que se están generando al respecto. Así, una de las cuestiones por las que fue preguntado fue sobre el plan de trasladar la actual estación de autobuses de València, que se encuentra en uno de los márgenes del antiguo lecho del río Turia y que se quiere alejar del centro urbano de la ciudad para "distribuir mejor los flujos".

Pero más que alejarse, la estación de autobuses podría llegar incluso a duplicarse. Porque frente a la primera opción de llevar la estación hacia el norte, en las inmediaciones de la estación de Empalme, Mus anunció que se están planteando "dos ubicaciones: una al norte y otra al sur". Según explicaron después fuentes del departamento, esto supondría impulsar dos sedes físicas de este método de transporte, una al sur de la ciudad y otra al norte según el origen y finalización del viaje.

"En otras ciudades está funcionando, es una alternativa", dijo Mus, que admitió que es un asunto que ni siquiera había hablado de manera oficial con la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, quien se encontraba entre el público. "Se trata de hacer ágil esa intermodalidad y puede ser muy interesante", explicó el responsable autonómico de Transportes sin entrar en más detalles del proyecto que todavía no tiene clara su ubicación futura.

Colaboración estatal

No en vano, el vicepresidente tercero ha llamado a impulsar un "método de transporte metropolitano más integrado" ante las dificultades que se están generando en las últimas fechas por el "aumento innegable" de desplazamientos, que ha cifrado en 6,1 millones diarios en el área metropolitana de València. "Es un problema que hay que abordar de manera integral", dijo Mus, al tiempo que reivindicó la labor de la Generalitat al aumentar la flota de metrobús de 116 a 192 vehículos, las obras en carreteras de entrada al Cap i casal o el mantenimiento de la red de metro.

De hecho, respecto a Metrovalencia, dejó la puerta abierta a estudiar futuros soterramientos de la vía en aquellos municipios más sensibles, citando Paterna, Burjassot o Godella, donde se han comenzado algunos estudios. No obstante, para ello, Mus ha admitido que se necesitaría "de la aportación estatal que ya se da a otras ciudades de España", como ocurre con Barcelona o Madrid para su transporte metropolitano. "Si sumamos más euritos, acabamos antes", dijo.

Denuncia de la oposición

Tras el anuncio de la doble estación de autobuses, la concejala socialista Elisa Valía ha denunciado las “improvisaciones continuas” del Consell de Pérez Llorca en la ciudad de València sin que María José Catalá se atreva a levantar la voz. “La última falta de respeto de la Generalitat con la ciudad de València es la improvisación que vemos con una cuestión tan importante para la ciudad como es el futuro de la estación de autobuses. El Consell de Pérez Llorca descartó la reforma que estaba prevista y que ya tenía proyecto para anunciar que se iban a llevar la estación a Empalme. Pero nos hemos encontrado con que el conseller se ha rectificado a sí mismo porque ahora dice que va a hacer dos estaciones. Y lo anuncia sin ni tan siquiera haberlo consultado previamente con la ciudad”, ha manifestado.

Además, Valía ha cuestionado que el anuncio de la Generalitat se haya producido “sin hablarlo ni tan siquiera con la alcaldesa de València, que menos mal que es de su partido y escuchaba la propuesta de las dos estaciones por primera vez junto con el resto de personas que estaban presentes en las declaraciones del conseller”.

En este sentido, la concejala socialista ha incidido en que la tercera ciudad de España “no merece improvisación en una cuestión tan importante como la movilidad. València no se merece que se decidan cuestiones tan trascendentales sin contar con los intereses de la ciudad. València se merece infraestructuras planificadas, bien diseñadas y que solucionen problemas y no que se eternicen les pensaetes sin aportar ninguna solución”.

Ante esta nueva "ocurrencia" del Partido Popular en la ciudad, Elisa Valía ha defendido que desde el Partido Socialista se va a reclamar a Catalá “que exija a la Generalitat Valenciana que se cuente con la ciudad para plantear el futuro de la estación de autobuses y que, como alcaldesa, debe dejar de ser una mera espectadora y exigir que se prioricen los intereses de la ciudad y que se cuente con el ayuntamiento ante este nuevo ninguneo de las generalidades valencianas”, ha finalizado.