El Micalet vuelve a quedarse mudo

La torre campanario de la catedral del València, el popular Micalet, que este mes de febrero cumple precisamente 600 años de edad, ha vuelto a quedarse mudo. Sus campanas han dejado de dar las horas y todo parece indicar que se trata de una nueva avería del compresor, clave en los volteos automáticos de las campanas.

El Micalet cuenta con un grupo de once campanas. Es, por cierto, un conjunto medieval de gran valor patrimonial muy apreciado por el gremio de campaneros, que es el que lo gestiona. Su función básica es dar las horas y repicar para las fiestas, pero de vez en cuanto hay problemas en su funcionamiento automático -el toque manual se reserva para ocasiones especiales-.

En esta ocasión todo indica que ha habido un problema en el compresor, por lo que los campaneros se han puesto en contacto con la empresa que lleva el mantenimiento para que proceda a su reparación.

En ocasiones anteriores ha pasado lo mismo y la reparación ha sido bastante rápida.