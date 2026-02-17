El "sorprendente" nuevo lema del Ayuntamiento de València

València, Cap i Casal. Este es el lema institucional que empleará el Ayuntamiento de València a partir de ahora para identificar la ciudad junto a su escudo municipal, con las cuatro barras de la Corona d’Aragó y las dos eles coronadas. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha presentado este martes el nuevo lema en el Museo Histórico Municipal de la Casa Consistorial, donde se custodian el plano del padre Tosca, la Real Senyera y el Penó de la Conquesta, entre otros elementos emblemáticos del pasado de la ciudad.

"Cap i Casal es mucho más que un sinónimo a la hora de referirse a nuestra ciudad. Es un término que funciona bajo una doble vertiente, la del honor y la responsabilidad. A lo que añado una tercera dimensión: orgullo. Orgullo de lo que hemos sido, de lo que somos y de nuestra legítima ambición de ser. València, Cap i Casal va más allá de la simple construcción de un lema institucional; es una declaración de identidad y una afirmación de liderazgo, moral y real", ha destacado la alcaldesa.

El lema ha sido diseñado por el equipo multidisciplinar de la empresa valenciana Síntesis y Acción, en coordinación con la sección municipal de Normalización Documental e Imagen Corporativa, con la ayuda del profesor Rafa Jordán en la tipografía y a partir de la sugerencia del veterano periodista Francisco Pérez Puche, uno de los dos cronistas oficiales de la ciudad. El diseño del lema fue adjudicado mediante un contrato menor de 10.182,15 euros (IVA incluido) y un período de tres meses, plazo tras el cual se ha venido a oficializar la extendida denominación popular. La gran sorpresa respecto al claim de la ciudad... es que no había sorpresa. Si acaso, el detalle más llamativo es la tipografía empleada, 'Redoneta', diseñada y empleada en el lema de manera exclusiva.

En los parlamentos, Francisco Pérez Puche, cronista oficial de la ciudad, ha recordado que “la atribución de cabeza o capital del Reino de València a la ciudad es muy antigua. Se cita la crónica de Jaume I, la que él dictaba personalmente, como el primer lugar donde València aparece como ‘cap de tot el regne’. Es en la entrada 286 de esa crónica real y no lo dice el rey, lo dicen los demás”. Por su parte, Catalá ha seguido añadiendo contexto a la obra: "Cap es cabeza, liderazgo, vanguardia. Es meta y es eje vertebrador. Casal significa casa, hogar, territorio, sede compartida. València es las dos cosas. Es capital que lidera y es casa que acoge. Es referente económico y empresarial, y es también identidad cultural y emocional. Es innovación y es tradición. Es razón y es corazón".

Difusión del lema

El responsable de Síntesis y Acción, Javier Ruiz, ha defendido que el nuevo lema "parece que siempre había estado ahí. València es Cap i Casal y todo lo que ello lo significa. Quizás lo más importante de este lema, su mayor acierto, es que siempre estuvo ahí, que nos representa a todos, que es inherente a nuestra ciudad y a la acción de nuestro Ayuntamiento", ha afirmado. Para la definición final del claim, el equipo encargado, ha explicado Ruiz, consultó en los mensajes de la Exposición Regional de 1909, en el himno, en documentos históricos, en los archivos de Les Corts y del propio Ayuntamiento, con profesores de Historia de la Universitat de València, con cronistas. "Y un día, trabajando, como siempre ocurre, la inspiración llegó. Y cuando llegó, nos convenció a todos", ha resumido el creativo en la presentación.

Para la difusión del lema a la ciudadanía, el Ayuntamiento ha recurrido a pequeñas empresas valencianas para producir los materiales expositivos institucionales que irán apareciendo en los próximos días por las calles y plazas del Cap i Casal. Algunos de ellos son innovadores y sostenibles.