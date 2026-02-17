València amplía las vías de evacuación de las mascletaes para evitar colapsos

Más de 6.000 agentes, entre Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, se ocuparán de la seguridad de la ciudad de València durante las fiestas de Fallas. Del total del dispositivo, 3.899 policías serán miembros de la Policía Local de València, un 32’3% más que en 2023. Así lo ha confirmado la alcaldesa de València, María José Catalá, quien ha presidido la reunión de la Junta Local de Seguridad, a la que también han asistido la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el conseller de Emergencias e interior, Juan Carlos Valderrama, además de responsables de las distintas cuerpos y fuerzas de seguridad, entre ellos la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil o los Bomberos, entre otros.

En cuanto al control de la multitud que se acerca en la plaza del Ayuntamiento a seguir los actos falleros como la mascletà o la Cremà, el Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de València ha decidido ampliar la vía de emergencia de la calle de Sant Pau hasta el Instituto Lluís Vives. Igualmente se genera una vía de evacuación en la calle de Sant Ferran y se amplía el espacio policial a la Estació del Nord. Desde el consistorio se han actualizado también los protocolos de todas las vías de emergencia y evacuación.

Cabe recordar que la mascletà del 15 de marzo de 2025 dejó momentos de tensión en las zonas de acceso y salida a la plaza del Ayuntamiento. La gran afluencia de gente que no se quiso perder el espectáculo pirotécnico, en fin de semana y con buen tiempo, provocó que, una vez acabado el disparo, se produjera importantes colapsos en algunas áreas clave, como las calles próximas a la Estación del Norte. Como resultado se produjeron decenas de llamadas al 112 para alertar de la situación y relatando algunos episodios de ansiedad.

En la junta de seguridad, asimismo, se ha acordado que haya más presencia policial en la zona del entorno de la Estación del Norte y se ha pedido a Cercanías de Renfe que se coordinen las horas de llegadas de los trenes para no coincidir con la mascleta y que la salida de los viajeros no se realice por la calle Xátiva. De hecho, FGV ya ha coordinado sus horarios para no coincidir y evitar así aglomeraciones con las mascletas, cerrando temporalmente las estaciones de Xátiva y Colón. Al mismo tiempo, se ha pedido coordinación con la asistencia a la plaza de Toros que va a realizar la misma la Policía Autonómica.

Reunión de la Junta Local de Seguridad de València. / Levante-EMV

La alcaldesa, María José Catalá, también ha pedido “un mayor control de las salidas de gente desde la Estació del Nord y la Plaza de Toros de València para no incrementar todavía más el número de personas que se acerca a la mascletà desde la avenida del Marqués de Sotelo”. En este sentido, ha afirmado que “continuamos mejorando la seguridad, hay nuevos retos, pero yo creo que estas juntas de seguridad siempre son importantes y óptimas porque hay una coordinación de todas las administraciones”.

Igualmente, la alcaldesa ha avanzado que “se ha ampliado el protocolo de protección de los espacios patrimoniales de la ciudad con la incorporación al dispositivo de la Iglesia de Sant Nicolau y la parte delantera de las Torres de Quart, que ha sido rehabilitada de forma reciente”.

Control de la pirotecnia ilegal

El Ayuntamiento continúa trabajando también en el control de la pirotecnia ilegal de gran potencia. En este sentido, María José Catalá ha asegurado que “se reforzarán los controles aleatorios de vehículos, los accesos, entradas y salidas en la ciudad y se ha reforzado el control de las redes sociales, donde los usuarios de estos elementos cuelgan contenido sobre esta materia”.

Igualmente, la alcaldesa ha ofrecido “toda la colaboración municipal a la prueba de tecnología 5G que la Generalitat implementará este fin de semana en la Crida. Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que haga falta y creo que es importante también que conozcamos estas pruebas que se están realizando”.