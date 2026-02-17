València mejora la accesibilidad en 43 puntos de la ciudad: estos son los distritos elegidos

El concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, ha visitado las obras del proyecto de mejora de la accesibilidad peatonal y supresión de barreras arquitectónicas que el Ayuntamiento ejecuta en el barrio de Benimaclet y que forman parte del conjunto de actuaciones en 43 vados peatonales en varios puntos de la ciudad.

Estas obras, que cuentan con un presupuesto de 450.000 euros (449.999,98 euros, IVA incluido), se desarrollan concretamente en los distritos de Benimaclet, La Saïdia, Camins al Grau, Pla del Reial y Quatre Carreres. Están financiadas con fondos europeos Next Generation y está previsto que finalicen el 30 de junio.

Se enmarcan en el proyecto municipal de mejora de los entornos y espacios públicos urbanos, en cumplimiento de la normativa vigente de accesibilidad en el medio urbano y de supresión de barreras.

Juan Giner visita los trabajos que se llevan a cabo en Benimaclet. / Levante-EMV

El concejal Juan Giner ha destacado que “con estas actuaciones el Ayuntamiento de València refuerza su compromiso con la accesibilidad universal y la mejora de la calidad de vida de los vecinos, especialmente de las personas con movilidad reducida, garantizando que los espacios públicos cumplan con los estándares más exigentes de seguridad y confort”.

Mejoras en accesibilidad y seguridad

Las obras incluyen la adecuación de los vados peatonales existentes para que cumplan con la normativa vigente en materia de accesibilidad, en concreto con la Orden TMA/851/2021 que desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad para espacios públicos urbanizados.

También contemplan la renovación del asfaltado en calzada y la mejora de los pavimentos de acera, así como el empleo de pavimentos de texturas adecuadas y materiales antideslizantes, e incluyen la repavimentación de los pasos de peatones afectados y la renovación de su señalización horizontal.

Noticias relacionadas

El proyecto está enmarcado en el Programa 4 de mejora del espacio turístico de las subvenciones de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, dentro del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation EU.