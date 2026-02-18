Empieza el desmontaje del toldo de la Plaza de la Virgen

La Plaza de la Virgen acoge desde este miércoles por la mañana el proceso de retirada del toldo que, a lo largo de las décadas, ha permanecido plegado en el tejado de la Basílica y que dejó de ejercer la labor para la que fue concebido, y que había acompañado durante generaciones la imagen de la plaza: dar sombra en determinados momentos del año.

Estas labores se anunciaron a finales de enero y los operarios han empezado un laborioso proceso, que se prolongará durante las próximas semanas para que, en el momento de que lleguen Fallas, ya haya acabado.

Hay que remontarse al año 2011, momento en el que se firmó un convenio entre el entonces gobierno de Rita Barberá y la Fundación para la Restauración de la Basílica con el objetivo de colocar un toldo sobre la Basílica que se desplegara hasta los edificios de enfrente y diera sombra a los actos habituales de la plaza, como la Ofrenda o el Besamanos. Pero aunque un año después ya se había anclado sobre la cubierta de la Basílica, el toldo nunca llegó a desplegarse. Los vecinos del edificio donde debían colocarse los anclajes acudieron a los tribunales y cuando cinco años después se le dio el visto bueno, su estado ya no era el óptimo para la función encargada.

Ha sido ahora, coincidiendo con la reforma de la cubierta de la Basílica, cuando la empresa encargada de la misma ha dado la voz de alarma. Con el toldo allí no es posible llevar a cabo los trabajos y además se ha constatado con los servicios municipales que los anclajes del toldo son también parte del problema por las filtraciones que produce.

Así las cosas, la Junta de Gobierno Local del pasado viernes acordó la ruptura del convenio y, en consecuencia, el desmantelamiento del toldo.