Empadronamientos fraudulentos en tu casa sin que tú lo sepas

Por lo general, en cada vivienda están empadronadas las personas que viven con regularidad en la misma. Puede darse también el caso de personas, familiares o amigos, que temporalmente pasan por allí. Lo que no es habitual es que en un domicilio particular haya empadronadas personas que no viven allí y que los propios moradores o propietarios de la vivienda no lo sepan. Pero ¿Eso es posible? Pues sí. Sí es posible. El Ayuntamiento de València ya ha detectado numerosos casos y lo ha comunicado a la Fiscalía por si fueran constitutivos de un delito.

Uno de los últimos casos se ha conocido en las últimas semanas. Un particular acudió el pasado 14 de enero a la Oficina del Padrón porque había recibido una notificación del Ayuntamiento de València en la que se le comunicaba el empadronamiento de una persona en ese domicilio con fecha 17 de abril de 2025. Sin embargo, el denunciante aseguraba que dicha persona no reside en su casa, no lo conoce y no ha firmado ningún documento contractual con él, por lo que solicitaba la baja en el padrón municipal.

Investigación

Denunciados los hechos, la Oficina del Padrón abrió una investigación interna y se comprobó que la persona empadronada había presentado un contrato de arrendamiento a nombre del denunciante y con su supuesta firma. Así pues, este último pidió que se mirara si había otros empadronamientos fraudulentos en su vivienda.

Y una vez más, la respuesta fue sí. Los técnicos comprobaron que había dos empadronamientos anteriores, uno que fue desde el 4 de octubre de 2024 al 10 de febrero de 2025, y un segundo que abarcó desde el 12 de febrero de 2025 hasta el 21 de octubre de ese mismo año. Ambos contratos tienen el mismo formato que el denunciado, aunque la firma es diferente en cada uno de ellos.

Ahora, todas esas pesquisas han sido puestas en conocimiento de los servicios jurídicos municipales y se han trasladado a la Fiscalía para que investigue un posible delito.