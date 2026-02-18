La plaza del Ayuntamiento de València ordenará las terrazas de hostelería: Mismos colores, materiales, iluminación, rótulos y estilo

El Ayuntamiento de València ha iniciado el procedimiento para la contratación del servicio de redacción de un estudio técnico y estético destinado a la homogeneización de las terrazas de hostelería ubicadas en la plaza del Ayuntamiento, “uno de los espacios urbanos más representativos y simbólicos de la ciudad”, tal como ha anunciado la concejala de Turismo e Innovación, Paula Llobet. La actuación responde a la estrategia municipal de mejora de la imagen y la calidad del espacio público, con el objetivo de reforzar la identidad visual, la coherencia estética y el valor patrimonial de este enclave central, punto neurálgico de la vida institucional, social y económica de València, ha continuado la delegada.

Llobet ha señalado que la plaza del Ayuntamiento “es nuestra carta de presentación ante quienes nos visitan y también un espacio de referencia para la ciudadanía. Queremos que proyecte una imagen ordenada, elegante y coherente con su valor patrimonial. Apostamos por la calidad, la armonía y el respeto al entorno como ejes de nuestro modelo de ciudad”, ha explicado.

El contrato tiene por objeto la elaboración de un estudio integral que establezca criterios uniformes en relación con el mobiliario, los colores y materiales, los toldos y sistemas de sombreado, la rotulación comercial y señalética, así como la iluminación y otros elementos complementarios vinculados a la actividad hostelera. La finalidad es definir una imagen coherente, unitaria y reconocible de las terrazas, armonizar su presencia con el entorno histórico y arquitectónico de la plaza, y reforzar su atractivo turístico como espacio emblemático de la ciudad.

El estudio deberá alinearse con el Plan Estratégico de Turismo de València 2025-2028, así como con las Normas Urbanísticas y de Protección de Ciutat Vella y el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Ayuntamiento, y deberá garantizar que cualquier propuesta sea compatible con el carácter histórico y simbólico del entorno.

“La calidad urbana también se mide en cómo diseñamos pensando en todas las personas. Queremos una plaza más amable, más inclusiva y mejor integrada en la vida cotidiana de la ciudad”, ha añadido la concejala de Turismo.

Tres propuestas

La empresa que resulte adjudicataria del contrato para realizar el estudio deberá presentar al menos tres propuestas de diseño diferenciadas, técnicamente viables y evaluables, que garanticen su ejecución conforme a la normativa vigente, y que apuesten por materiales duraderos, reciclables y respetuosos con el entorno protegido. Los diseños deberán integrarse de forma armónica en el patrimonio de la plaza, por lo que se habrán de evitar impactos visuales negativos así como favorecer soluciones sostenibles y de fácil mantenimiento. Además, el estudio incorporará criterios de accesibilidad universal y un anexo con perspectiva de género, y analizará aspectos de seguridad, visibilidad, movilidad y confort en el uso del espacio público.

“Con esta iniciativa, el Ayuntamiento da un paso más en la consolidación de un modelo de espacio público ordenado, coherente y de alta calidad urbana, compatible con la actividad económica y respetuoso con el patrimonio; y refuerza la imagen de València como destino turístico sostenible, competitivo y alineado con los desafíos contemporáneos”, ha concluido la concejala Paula Llobet.