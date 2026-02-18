Campaña
"Un maricón no sabe jugar al fútbol"
Los Gay Games preparan una campaña con casos reales de LGTBI-fobia en el deporte
Los Gay Games XII València 2026 preparan una campaña basada en realidades por el Día Internacional contra la LGTBI-fobia en el Deporte, que se conmemora este 19 de febrero. La idea es "compartir algunas de esas experiencias, con permiso de quien las cuente, para realizar así una pequeña aportación a esta lucha internacional".
Escuchar "marimacho" al salir a la cancha o ser la última elección a la hora de hacer equipos en el colegio porque "un maricón no sabe jugar al fútbol". Son vivencias que muchas veces se guardan por miedo a que vuelvan a pasar, explican los promotores de la campaña.
De hecho, esas realidades son algunas de las que ha recibido el equipo de los Gay Games XII València 2026 a través de sus redes y muestran la necesidad de generar espacios seguros. La organización local prepara esta campaña junto a su comunidad y a sus 7.550 participantes.
La diversidad es bienvenida
El origen de los Gay Games fue crear "una cancha global donde toda la diversidad es bienvenida". "Seas quien seas, en este evento tienes tu lugar. Nuestro objetivo es que entre competiciones reine la visibilidad y que nadie deba esconderse para poder jugar", reivindican los organizadores.
Los Gay Games son un evento internacional que combina deporte, cultura y comunidad. Se celebrará del 27 de junio al 4 de julio de 2026 en València. Durante esos días, miles de participantes de todo el mundo se darán cita en esta ciudad para competir en decenas de disciplinas deportivas, que van desde el fútbol hasta la petanca; participar en una amplia programación cultural y celebrar juntas la diversidad en un entorno seguro e inclusivo.
