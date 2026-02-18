Luz verde a 102 viviendas en Benicalap: habrá 55 VPP

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de València ha aprobado este miércoles el Programa de Actuación Integrada (PAI) de Gil Sumbiela, que permitirá urbanizar un total de 5.967 m² en un ámbito degradado en el cruce de las calles del Periodista Gil Sumbiela y del General Llorens, en el barrio de Benicalap. La actuación contempla la construcción de 102 viviendas, de las que 55 serán de protección pública (VPP).

La propuesta ha salido adelante con los votos del gobierno local (PP y Vox), mientras que los grupos de oposición (Compromís y PSPV) se han abstenido. El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, ha subrayado que este proyecto implica una importante regeneración urbana para el barrio, ya que supone “transformar un solar en desuso con problemas de ocupación ilegal y naves abandonadas en un espacio digno, con viviendas y una gran plaza-jardín de 2.000 m² para los vecinos de Benicalap”.

En palabras de Giner, “este es un ejemplo del compromiso con la vivienda del gobierno de María José Catalá, un impulso que se demuestra con hechos, como venimos haciendo desde el inicio de la legislatura; porque el problema de la vivienda se soluciona con más vivienda”. “Recuperamos un espacio abandonado que llevaba años sin solución y, al mismo tiempo, generamos nuevas oportunidades de vivienda para los vecinos y vecinas del barrio de Benicalap", ha añadido el titular de Urbanismo.

Reorientar el espacio libre

Una de las características más destacadas del proyecto es que el Plan de Reforma Interior (PRI) definitivo incluye algunas mejoras para redistribuir la edificabilidad y reorientar el espacio libre. La propuesta original -segun el equipo de Gobierno municipal- planteaba una plaza interior de uso exclusivo para los residentes de la nueva edificación. Sin embargo, el nuevo diseño convierte este espacio en un jardín exterior de acceso público, abierto directamente desde las calles Gil Sumbiela y General Llorens.

Además, "este desarrollo urbanístico más racional de la unidad de ejecución consigue una unidad funcional que mejora las fachadas, elimina en la medida de lo posible elementos perturbadores de la imagen urbana como las medianeras vistas e incrementa el espacio libre público". “Esta decisión mejora sustancialmente la vertebración del barrio y garantiza que todos los vecinos de Benicalap puedan disfrutar de la nueva zona verde, no solo los residentes de las nuevas viviendas”, según valora Juan Giner.

Más de 2.000 m² de zonas verdes

El solar donde se ubica el PAI se encuentra completamente infrautilizado y con graves carencias, que se resolverán con las obras de urbanización, ha asegurado Juan Giner. El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 812.000 euros (sin IVA) y se ejecutará en un plazo previsto de cuatro meses.

Esta actuación permitirá obtener un total de 2.069 m² de suelo dotacional de uso público, en los que se incluyen 1.372 m² de zona verde computable y 697 m² de viario de prioridad peatonal. La gran plaza-zona verde resultante contará con zona de juegos infantiles, sistemas urbanos de drenaje sostenible para la gestión eficiente de las aguas pluviales y especies arbóreas de bajo consumo hídrico.

Además, la actuación contempla la instalación de alumbrado público con luminarias LED de alta eficiencia y telegestión, para mejorar la seguridad y la calidad del espacio público, ha continuado el concejal.

Vivienda protegida

El PAI de Gil Sumbiela prevé una edificabilidad de 10.239 m² de techo, que permitirá construir un total de 102 viviendas. De estas, 55 serán viviendas de protección pública, lo que representa el 54% del total de viviendas construidas en la actuación. “Esto garantiza una presencia significativa de vivienda pública en esta nueva actuación urbanística”, ha subrayado Giner.

Además, la actuación mejora la conexión entre la calle del Periodista Gil Sumbiela y la calle del General Llorens, facilitando la movilidad peatonal en el barrio. Incluye también la reubicación del Centro de Transformación y el ajuste de la intersección vial y el carril bici según las determinaciones del Servicio de Movilidad, y garantiza una adecuada integración con la red de infraestructuras existente.

El PAI ha completado el trámite de información pública sin que se hayan presentado alegaciones. El proyecto ha recibido dictamen favorable del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana en lo referido a las zonas verdes y, tras la aprobación por la Comisión de Urbanismo, el acuerdo será remitido al Pleno para su aprobación definitiva. El paso siguiente será la aprobación y tramitación del proyecto de reparcelación.

El urbanizador de la actuación es Landcompany 2020, SL, que se hará cargo de la ejecución de las obras de urbanización una vez formalizado el convenio de programación.

El concejal Juan Giner ha concluido que "esta actuación forma parte del impulso que estamos dando desde el Ayuntamiento para activar suelos pendientes de urbanizar y aumentar la oferta de vivienda en València, particularmente pública, siempre con criterios de regeneración urbana y mejora de la calidad de vida de los vecinos”.