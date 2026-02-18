El Ayuntamiento de València recalifica cinco parcelas de Telefónica en Castellar para construir 157 viviendas

La Comisión de Urbanismo, Parques y Jardines, Espacios Naturales y Mejora Climática del Ayuntamiento de València ha aprobado de forma provisional, con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención de la oposición, una modificación puntual del PGOU instada por Telefónica para el cambio a uso residencial y dotacional de cinco parcelas actualmente destinadas a infraestructuras de telecomunicaciones (GIS-5).

La recalificación, que incluye cuatro parcelas urbanas edificadas en los distritos de El Pla del Real, Algirós y Poblats Marítims donde, con el cambio a uso residencial, se podrán generar 157 nuevas viviendas, reportará al Ayuntamiento 3,14 millones de euros en compensaciones.

Además de esas cuatro parcelas también cambiará su calificación una quinta parcela no edificada en Castellar-L’Oliveral, que pasará a uso dotacional y que será cedida gratuitamente al Ayuntamiento como compensación parcial de la participación pública en las plusvalías generadas con el cambio de uso de las otras cuatro parcelas.

Según la propuesta de acuerdo, el cambio se justifica por la conveniencia de adaptar el planeamiento a la realidad actual de las parcelas afectadas y la obtención de suelo dotacional sin cargas para el Ayuntamiento ya que las parcelas no alojan un servicio público sino una actividad empresarial privada y carece de sentido mantener su carácter dotacional.

La modificación permite actualizar la calificación urbanística de estos suelos y obtener, a cambio, compensaciones económicas, suelo dotacional y nueva vivienda para la ciudad.

157 nuevas viviendas

La capacidad residencial estimada en los cuatro solares urbanos que cambian de calificación es de 157 viviendas. En concreto, en la avenida de Primat Reig número 120, en El Pla del Real, se podrán construir 45 viviendas. En la avenida del Port número 19, 56 viviendas; en la calle de la Conserva número 11, en el distrito de Camins al Grau, 16 viviendas; y en la calle del Beat Juan Grande número 23, en el barrio de La Malva-rosa, 40 viviendas.

La modificación no altera las condiciones de edificación ni las alineaciones vigentes en cada zona, sino que incorpora estos suelos a la ordenación pormenorizada del entorno en el que se ubican.

Tres millones de euros para el Ayuntamiento

El acuerdo establece que Telefónica deberá abonar al Ayuntamiento un total de 3.142.058 euros en compensación por el cambio de uso. Esta cantidad se estructura en tres conceptos: la cesión del 10% del incremento de aprovechamiento o su equivalente económico; la cesión del estándar de parque público o su equivalente económico; y el coste de urbanización del parque público.

Por emplazamientos, la parcela de la avenida Primat Reig número 120 aportará 1.321.321,41 euros; la de la avenida del Port número 19 aportará 942.576,21 euros; la de la calle del Beat Juan Grande número 23 aportará 514.369,31 euros; y la de la calle de la Conserva número 11 aportará 363.791,36 euros.

Estas cantidades deberán abonarse una vez obtenida la licencia de edificación en cada emplazamiento y, en todo caso, antes de la primera ocupación de los inmuebles, sin cuyo cumplimiento no podrá reconocerse validez jurídica al título habilitante correspondiente.

Una parcela dotacional para Castellar-L’Oliveral

La quinta parcela objeto de modificación, situada en la calle de Sant Salvador, 29 de la pedanía de Castellar-L’Oliveral, se calificará como dotación del sistema local de servicio público y será cedida gratuitamente al Ayuntamiento de València mediante escritura pública, libre de cargas. En ella podrán construirse 23 viviendas.

Esta cesión se realizará con carácter previo a la inscripción de la modificación puntual en el registro autonómico de instrumentos de planeamiento y supone la obtención de suelo dotacional sin coste para el consistorio.

El expediente se inició en noviembre de 2024 a instancia de Telefónica de España SAU. Tras los informes técnicos favorables, la resolución positiva de la evaluación ambiental y territorial estratégica (EATE) y el período de información pública de 45 días sin alegaciones, el procedimiento avanza ahora hacia su aprobación provisional por la Comisión de Urbanismo.

Posteriormente, el expediente se remitirá a la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat para su aprobación definitiva al tratarse de determinaciones que afectan a la ordenación estructural del PGOU.