La permuta investigada en València incluye 115 pisos de renta libre de hasta 435.000 euros en suelo municipal

La Agencia Valenciana Antifraude investiga al Ayuntamiento de València por la permuta de cuatro solares públicos a cambio de un edificio de 86 viviendas. Tal como adelantó Levante-EMV, el ente autonómico observa "indicios de verosimilitud" en la denuncia realizada por el PSOE sobre una operación justificada desde el gobierno de Catalá por la “escasez de viviendas” en València.

En su denuncia, los socialistas decían que el gobierno de PP y Vox se está desprendiendo del patrimonio municipal de manera injustificada para beneficiar a quienes especulan con la vivienda. Por su parte, el ayuntamiento explicaba que no solo había adquirido 86 pisos para alquiler asequible en Turianova, sino que además esos cuatro solares albergarían “más de 400 viviendas de protección pública de promoción privada”. Pero el dato no es del todo exacto.

En realidad, el suelo adquirido por Promociones Inmobiliarias Cap Salou-40, SLU, del Grupo Lobe, incluye una parcela íntegramente dedicada a vivienda de renta libre. Es un solar con 11.521 metros cuadrados de techo, es decir, con una edificabilidad de 115 viviendas de 100 metros. El segundo más grande de los suelos municipales ganados por la inmobiliaria al entregar el edificio de 86 pisos (tres de ellos adaptados) con 99 aparcamientos y 86 trasteros.

Los pisos promovidos en Turianova en el suelo municipal adquirido por permuta / Idealista

De hecho, Grupo Lobe ya anuncia en Idealista la nueva promoción ubicada en la calle Gonzalo Tejero Langarita 25 bajo el nombre de “Gran Tyrio”. En la descripción, la empresa aragonesa explica: “Con 114 viviendas libres diseñadas por los arquitectos de Grupo Lobe, este desarrollo se ha creado para transformar tu estilo de vida y ofrecerte un entorno excepcional. Nuestras viviendas de 2 y 3 dormitorios, así como espectaculares áticos dúplex con terrazas solárium, están diseñadas para maximizar la luz natural a través de amplios ventanales”. Y las comodidades no acaban ahí: “Hemos diseñado una exclusiva zona de salud con spa y jacuzzi, creados para brindarte momentos de tranquilidad y renovación”, dice la promotora.

Pisos de 80 metros y tres habitaciones

A continuación, la plataforma ofrece los cuatro pisos aún disponibles, todos de no más de 82 metros cuadrados y por precios que oscilan entre los 389.000 euros y los 435.000 euros. Todas las viviendas tienen tres habitaciones y la plaza de garaje está incluida en el coste. La promotora aporta asimismo una certificación de eficiencia energética y calidad superior que refuerza todo lo descrito anteriormente: los pisos que se levantan en antiguo suelo municipal, intercambiado bajo el pretexto de la “escasez de vivienda”, encajan en la etiqueta de gama alta.

Los pisos promovidos en Turianova en el suelo municipal adquirido por permuta / Idealista

Un intercambio que además de los solares entregados supone un coste adicional para el Ayuntamiento de València, pues el acuerdo alcanzado en Junta de Gobierno Local contempla una compensación económica a la promotora debido a que el valor del edificio que recibirá es superior al de las parcelas municipales entregadas. Estas fueron tasadas en 15.7 millones, mientras que el edificio de 86 viviendas ha sido valorado en 20.6 millones –el precio máximo de venta establecido por la normativa del Consell–, de modo que el consistorio deberá ingresar al Grupo Lobe algo más de 4,8 millones.

Bernabé critica el "negocio para los promotores"

Sobre esta operación, la secretaria general de los socialistas de València, Pilar Bernabé, ha lamentado que la política de vivienda del “chanchullo y del negocio para los promotores” que está promoviendo el Partido Popular en la Comunitat Valenciana y que ya ha estallado con el escándalo de las VPP de Alicante también “tenga repercusiones en la ciudad de València de la mano de María José Catalá”.

“El Partido Popular, cuando llegó al gobierno a la Comunitat Valenciana, tenía un plan para la vivienda que era hacer negocio y chanchullos y, por eso, desde el primer momento cambiaron la ley para poder hacer negocio. Lo hemos visto en Alicante en toda su dimensión con el escándalo de las VPP, pero ahora Antifraude también ha extendido las irregularidades a las permutas que hizo Catalá para favorecer el negocio de los promotores”, ha indicado.

Noticias relacionadas

Ante esta investigación, Bernabé ha exigido “explicaciones” a Catalá y que paralice de manera inmediata este procedimiento que está provocando la pérdida de viviendas públicas del parque municipal. “La señora Catala tendrá que explicar por qué ha cambiado un suelo donde cabían 400 viviendas que iban a ser públicas con un precio público a cambio de apenas 86 viviendas. Un suelo en el que el promotor finalmente construirá más de 100 viviendas de renta libre que podrá vender por encima de los 390.000 euros y otras 300 viviendas de protección pública que adjudicará con el mismo sistema que la VPP de Alicante y que costarán al menos el doble que las construidas por las administraciones públicas”, ha manifestado.