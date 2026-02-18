Tres obreros atrapados por el derrumbe parcial de una vivienda en El Saler

Los Bomberos de València han intervenido a medio día de hoy en el derrumbe parcial de un edificio en la pedanía de El Saler, donde tres obreros que trabajaban en una terraza quedaron atrapados tras el desplome del antepecho, que se les vino encima. Así lo han asegurado fuentes municipales, según las cuales, se ha podido rescatar a los trabajadores, adoptando todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la estabilidad estructural y evitar un posible colapso del edificio durante la intervención. Una vez liberados los trabajadores, se ha procedido a su estabilización junto al equipo sanitario y posterior traslado a centros hospitalarios con heridas de diversa consideración.

Según fuentes municipales, se trata de un edificio particular, tipo chalet, situado en el Camino Viejo de El Saler, donde se estaban haciendo trabajos de reforma. Al parecer, sobre las 13.20 horas se ha avisado a Emergencias de la Generalitat de un derrumbe en la parte superior del inmueble con resultado de tres obreros atrapados, por lo que se han enviado al lugar dos unidades SAMU y un Servicio Vital Básico (SVB). Así mismo, se han desplazado unidades de rescate del cuerpo de Bomberos de València.

Noticias relacionadas

Por lo que respecta a los bomberos, se ha procedido al rescate de los trabajadores en la parte superior del edificio utilizando grúas y camillas de estabilización. Y posteriormente han sido los servicios sanitarios los que han intervenido para trasladar a los heridos a tres hospitales diferentes. Un hombre de 47 años que presentaba fractura de tibia y peroné ha sido trasladado al Hospital General de València. Otro hombre de 51 años ha sido evacuado al Hospital Clínico con fractura de tobillo. Y un tercer herido, de 25 años de edad, ha sido ingresado en La Fe con politraumatismo.