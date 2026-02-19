Las 20 familias del "Edificio de los Falleros" serán realojadas en Ciutat Vella ante su demolición

Los vecinos del edificio levantado en la calle Na Jordana para realojar a los afectados por la gran riada del 57 llevan dos años luchando contra otra fuerza de la naturaleza, el empuje de las grúas. En 2024, las 20 familias de esta torre de diez plantas –a dos pisos por planta– recibieron una carta certificada del Ayuntamiento de València avisándoles de que se había reactivado el PAI del Carmen después de que su agente urbanizador, la empresa RZS Investments SL, consiguiera el 60 % de la propiedad de los terrenos, porcentaje mínimo para impulsar el desarrollo de manera unilateral.

Este hito para el Carmen conocido como “Edificio de los Falleros” se levantó en 1962 como iniciativa ciudadana de mejora del barrio impulsada bajo el paraguas de la Cooperativa de la Santísima Cruz, con el fin de proporcionar viviendas dignas después de la catástrofe. El edificio responde al contexto urbanístico de la época, cuando se preveía la apertura del centro con grandes avenidas, pero el PGOU de 1988 lo dejó fuera de ordenación y la Unidad de Ejecución 22 –de 11.000 metros cuadrados, la más grande del casco histórico, que lleva más de 20 años sobrevolando las viviendas– contempla el derribo de este y otra docena de inmuebles.

Ayer, el caso aterrizó en la Comisión de Urbanismo a través de una moción del Grupo Municipal de Compromís, donde explicaba que la demolición se saldará con indemnizaciones a los vecinos insuficientes de cara a encontrar nuevas viviendas en el barrio, con lo que de facto sería una expulsión –la misma promotora ya tiene pisos nuevos en el Carmen por unos 400.000 euros–. Por ello, los valencianistas reclamaban suspender cautelarmente la tramitación del PAI, buscar alternativas al derribo del histórico edificio o, en caso de su no conservación, garantizar la inclusión obligatoria en el PAI de medidas de reubicación para las familias afectadas en viviendas similares a las que se construirán en el desarrollo.

El texto no prosperó pero el gobierno de PP y Vox aprobó una moción alternativa que decía en su literalidad: “Que en el Plan de actuación Integral del Carmen se adopten las medidas concretas de reubicación para todas las familias afectadas por el derribo del edificio de la calle Na Jordana 32, en viviendas similares, garantizando que ninguna familia sea desalojada sin disponer previamente de la vivienda alternativa en el mismo barrio”. Asimismo, a consultas de este periódico, fuentes municipales señalaron que el concejal de Urbanismo se ha comprometido a “no dar ningún paso sin ir de la mano de los vecinos”.

"Por los pisos iban a darnos una indemnización y en el mejor de los casos algún tipo de vivienda que se sitúe entre una VPO y el mercado actual", cuenta Miquel Serrano, vicepresidente de la comunidad de vecinos. "Nosotros tenemos aquí una vivienda con unas características determinadas y gran parte de los vecinos la tienen pagada, con lo que no podrían incurrir en una hipoteca de 150.000 euros, por ejemplo. Es la primera vez que el ayuntamiento habla tan directamente del tema y habla de medidas concretas. Habrá que ver cómo se aterriza esto", comenta el vecino de la finca.

Falta de participación

Aunque el acuerdo municipal habla de reubicación en viviendas similares en el mismo barrio, el Carmen, los vecinos responden con cautela por dos motivos: el primero, porque no quieren ver su torre reducida a cenizas. Como se ha dicho, el “Edificio de los Falleros” es historia del centro histórico porque nace de una cooperativa creada para enfrentar la catástrofe, pero también por los primeros residentes que le dieron el sobrenombre, Pere Borrego Galindo y Jesús Maroto. Ambos han sido presidentes históricos de Na Jordana y el primero además fue nombrado en su momento “Fallero del Siglo”. En el edificio aún queda algún familiar de los primeros cooperativistas, como el propio Miquel Serrano, de segundo apellido Borrego.

El segundo motivo es que la participación vecinal en todo el proceso ha sido escasa o directamente nula. Los residentes de Na Jordana 32 han descubierto a cuentagotas los cambios realizados sobre el PAI –inicialmente contemplaba la construcción de 200 VPO y 350 plazas de aparcamiento, así como la rehabilitación de naves como la fábrica Tello–, y la conversación con el ayuntamiento y la constructora ha sido limitada y volátil: en principio se abrieron a la posibilidad de sacar el edificio del desarrollo y conservarlo, pero en una segunda conversación se les dijo que la torre estaba condenada.

El disgusto de perder tu casa

Por todo ello, los vecinos llevan dos años viviendo con incertidumbre. El perfil es variado, pero la mayoría de residentes son de avanzada edad, con algunas mujeres que superan los 80 años. “La hija del último cooperativista no le dijo a su padre que se había reactivado el PAI porque no lo hubiera superado, estaba enfermo del corazón”, rememora Miquel Serrano. El hombre terminó falleciendo, pero se ahorró el disgusto de saber que su casa durante décadas iba a desaparecer.

El destino parece inamovible y el ayuntamiento acaba de dar un paso para solucionar, en parte, la angustia de los habitantes de Na Jordana 32. Pero ellos siguen luchando. El domingo realizarán un taller participativo en el propio edificio, de 10.30 a 13 horas, bajo el título “Salvem el Carme. Desmuntem el PAI, pensem el barri”. El objetivo es visibilizar el caso particular y ofrecer detalles sobre el impacto del futuro desarrollo para el barrio en general. Después habrá una paella colectiva de 14 a 16 horas. La iniciativa está abierta a todo el mundo.