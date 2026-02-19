Adiós al punto de okupación de la calle Picayo de València: un PAI acabará con el solar de la discordia y levantará 102 viviendas

Los vecinos de la calle Picayo y adyacentes del barrio valenciano de Benicalap van a poder respirar más tranquilos: después de años sufriendo graves problemas de convivencia con los okupas que habían usurpado parte de los bajos del número 25, finalmente se ha aprobado el PAI que se ubicará en gran solar que hay en la parte trasera de las plantas bajas y en su lugar se construirán 102 viviendas, 55 de ellas de protección pública.

Amenazas, redadas policiales, malos olores... los bajos del cruce entre las calles Picayo, Loriguilla y Féliz del Río son famosos en el barrio por ser una zona a evitar en lo posible. "A mí me da miedo pasar, cuando voy con mi nieta le digo que se dé prisa para cruzar lo antes posible", explica una vecina de una calle cercana. Dentro de estas plantas bajas malviven una treintena de personas que hacen la vida muy difícil a los vecinos. De hecho, este periódico se hizo eco de las quejas de los moradores que ponen el foco en una escalada en la agresividad de estos okupas. "Hay amenazas constantes. Cuando alguien les llama la atención por cualquier cosa, ellos automáticamente saltan y te amenazan con todo”, declaraban quienes viven en las cercanías de estos bajos comerciales abandonados a Levante-EMV.

El solar que acabará convirtiéndose en un bloque en forma de U de cuatro a seis plantas con una gran zona verde y plaza de 2.000 metros cuadrados en el centro, actualmente se está utilizando de vertedero. "Meten los contenedores públicos dentro de su asentamiento, los vacían y dejan la basura dentro o la llevan a una zanja que tienen detrás, colmatando aquello y llenando la calle de malos olores", denunciaban los vecinos. Coches abandonados y desechos se acumulan en un enorme descampado perimetrado por una pared y al que se accede o bien por una suerte de endeble puerta que da a la calle Periodista Gil Sumbiela o bien, a través de los bajos de la calle Picayo.

Una suerte de entrada por la que se puede acceder al solar del PAI de Benicalap. / G.M.

"Esa calle es el mayor problema de Benicalap"

Los problemas con las personas que okupan estos bajos no son nuevos. Es más, quienes se han instalado en esas plantas bajas son viejos conocidos la policía, al igual que los de la calle Visitación. Y la intensidad ha llegado a tal nivel que incluso un policía nacional resultó herido cuando agentes de paisano acudieron a detener a uno de los okupas que estaba reclamado por un juzgado. La recepción a los policías incluyó lanzamiento de piedras, cascotes y botellas que alcanzaron a uno de los policías. Tuvieron que pedir refuerzos y finalmente una decena de coches radiopatrulla 'zetas', dos furgones antidisturbios de la UIP y varios más de la unidad de prevención y respuesta (UPR) sitiaron las calles para controlar una situación que se saldó con cuatro detenidos, tres hombres y una mujer, y el agente herido que fue atendido en una ambulancia que también se desplazó hasta el lugar.

"Esa calle es ahora el mayor problema que tiene Benicalap. Ningún gobierno ha hecho nada para remediarlo y los vecinos llevamos sufriendo desde hace años", fue el tajante testimonio que ofreció un residente del barrio en aquel momento. Parece que más de un año después, la situación podría cambiar.

Recreación del nuevo PAI de Gil Sumbiela con un espacio verde de acceso público / Ayto València

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de València aprobó este miércoles el Programa de Actuación Integrada (PAI) de Gil Sumbiela, que permitirá urbanizar un total de 5.967 m² en un ámbito degradado en el cruce de las calles del Periodista Gil Sumbiela y del General Llorens. La actuación contempla la construcción de 102 viviendas, de las que 55 serán de protección pública (VPP).

Noticias relacionadas

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, subrayó que este proyecto implica una importante regeneración urbana para el barrio, ya que supone “transformar un solar en desuso con problemas de ocupación ilegal y naves abandonadas en un espacio digno, con viviendas y una gran plaza-jardín de 2.000 m² para los vecinos de Benicalap”. Y si bien la propuesta original planteaba una plaza interior de uso exclusivo para los residentes de la nueva edificación el nuevo diseño convierte este espacio en un jardín exterior de acceso público, abierto directamente desde las calles Gil Sumbiela y General Llorens.