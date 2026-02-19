Compromís denuncia ante la fiscalía el "enchufe" de trabajadores del Consorcio Valencia 2007 en otras instituciones

El Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València ha denunciado este jueves ante la Fiscalía Anticorrupción una "subrogación encubierta" de "varios trabajadores del Consorcio Valencia 2007 hacia otras instituciones públicas", lo que considera que constituyen delitos de prevaricación y tráfico de influencias "al detectar siete procesos coordinados entre el Ayuntamiento y el Puerto para favorecer a personas determinadas", según ha informado este grupo municipal en un comunicado.

La portavoz de Compromís en el consistorio, Papi Robles, ha trasladado al ministerio público "una serie de maniobras administrativas que habrían servido para orquestar" esa "subrogación encubierta". Robles ha planteado que "se han detectado, al menos, siete procedimientos activados de forma paralela y concertada entre el Ayuntamiento de València y la Autoridad Portuaria (APV) para situar a personas con nombres y apellidos en puestos directivos creados prácticamente a medida".

Uso partidista de la instituciones

La edil ha considerado que "todo indica" que se está "ante un caso de manual de uso partidista de las instituciones" en el que, según ha dicho, la alcaldesa María José Catalá (PP) "habría actuado como colocadora de puestos de trabajo para personal de su confianza mientras el Consorcio se encontraba en pleno proceso de liquidación".

Papi Robles ha señalado que "no es casualidad que varias fundaciones municipales y el propio Puerto de València lanzaran convocatorias casi idénticas en las mismas fechas para cubrir perfiles que acabaron ocupando las mismas personas que ya habían sido señaladas en actas notariales, incluso antes de que se resolvieran los concursos".

El escrito presentado por Compromís ante la Fiscalía detalla "cómo la Fundación Deportiva Municipal y la Fundación Visit València abrieron plazas con requisitos muy restrictivos que, presuntamente, buscaban evitar la libre concurrencia y beneficiar a candidatos concretos", ha concretado este grupo municipal.

Su portavoz ha manifestado que "la Intervención General del Estado (IGAE) ya habría advertido en un informe reciente de que la gestión de estas plazas ha sido deficiente" y de que "se han utilizado criterios que podrían vulnerar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad".

"Acudimos a la Fiscalía Anticorrupción porque no vamos a permitir que Catalá recupere las prácticas más oscuras del clientelismo histórico del PP. Hemos detectado un presunto entramado de siete procesos selectivos concertados entre el Ayuntamiento y el Puerto para recolocar a dedo al personal del Consorcio Valencia 2007. Y no lo decimos nosotros, lo dice incluso la propia Intervención del Estado, ha expuesto la edil.

"Prueba del algodón"

Robles, que ha remarcado que "se ha acabado el tiempo de las puertas de atrás y los vestidos a medida pagados por todos los valencianos", ha afirmado que ese informe es "la prueba del algodón" que "confirma que la administración de Catalá habría recortado el derecho de cualquier ciudadano a optar a un puesto público en favor de privilegios para unos pocos".

La edil ha aseverado que "mientras miles de valencianos y valencianas se esfuerzan por aprobar una oposición con esfuerzo y transparencia, el gobierno del PP --y de Vox-- parece haber instaurado una puerta trasera para sus intereses".

La representante de Compromís ha calificado de "escandaloso" que "las funciones de algunas plazas incluyeran expresamente tareas relacionadas con la liquidación del ente del que procedían los candidatos" y ha hablado de "un traje a medida que no se sostiene por ningún lado".

Compromís ha añadido que "el liderazgo de Catalá se basa en la imposición y el favoritismo" y ha confiado en que "la justicia actúe con celeridad para esclarecer quién dio las órdenes de activar estos siete procesos selectivos bajo sospecha".

"Embarrarlo todo"

Desde el equipo de gobierno, el concejal portavoz, Juan Carlos Caballero, ha señalado, preguntado por esta denuncia, que se está "ante la política de intentar embarrarlo todo".

"Cuando las cosas funcionan, cuando las cosas van bien y cuando hay una alcaldesa preocupada y ocupada por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de València, Partido Socialista y Compromís no tienen otra cosa que hacer que intentar embarrar el terreno político", ha indicado tras presidir la Junta Local de Protección Civil de València con motivo de las Fallas 2026.

"Están en su derecho de denunciar cualquier cosa", ha añadido el concejal, también portavoz del PP en el Ayuntamiento.

Respuesta de Visit València

También la Fundación Visit València ha negado las acusaciones de Compromís. "Los procesos de selección señalados por el grupo municipal Compromís ante la Fiscalía de Corrupción, se llevaron a cabo con pleno respeto a la legalidad vigente y a los principios de igualdad, mérito, capacidad e imparcialidad establecidos en el artículo 55 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)", dice. Asimismo, recalca que los procedimientos se diseñaron y ejecutaron con criterios de transparencia, rigor técnico y garantías suficientes para todas las personas aspirantes.

Según Visit València, las plazas ofertadas por la Fundación fueron creadas en diciembre de 2018 para responder a la nueva estructura organizativa que surgía del Plan Estratégico de Turismo 2017-2020 y se encontraban vacantes. En relación con el requisito de pertenecer al sector público en activo, la Fundación explica que no se trata de un criterio discrecional, sino de la única vía legal para convocar procesos selectivos cuando una entidad carece de tasa de reposición, como ocurre en este caso. Esta posibilidad está expresamente regulada en la Disposición Adicional Vigesimosegunda de la vigente Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, última Ley de Presupuestos aprobada por el actual Gobierno de España.

Además, aclara que a las convocatorias de las plazas de técnico jurídico y técnico de comunicación, ambas se declararon desiertas al no existir aspirantes que cumplieran los requisitos de participación establecidos en las bases para poder ser evaluados. Ante la ausencia de candidaturas válidas, los procedimientos se cerraron conforme a derecho.

Respecto a la plaza de administrativo, se presentaron al proceso distintos aspirantes procedentes de diferentes Administraciones, siendo propuesto aquel que superó todas las pruebas selectivas previstas en las bases publicadas. Dichas bases fueron elaboradas por la Fundación tomando como referencia convocatorias anteriores de puestos similares y contaban con una parte de oposición y otra de concurso.

En este sentido, la entidad señala que las bases eran equivalentes a las utilizadas en convocatorias de naturaleza comparable, incorporando únicamente la exigencia necesaria de pertenecer al sector público en activo para poder concurrir por lo que ya se ha mencionado de la tasa de reposición, tal y como permite expresamente la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente.

Garantías de imparcialidad y trazabilidad del proceso

La Fundación Visit València destaca también que los tribunales de selección cumplieron los requisitos de independencia e imparcialidad exigidos por la normativa. Todo el procedimiento se encuentra debidamente documentado en el expediente administrativo, que incluye bases, pruebas, criterios de evaluación, puntuaciones, informes y actas.

Desde el punto de vista formal y de fondo, la entidad afirma que no existe indicio de vulneración de los principios constitucionales que rigen el acceso al empleo público. Asimismo, el informe de auditoría municipal no recoge observaciones adversas sobre estos procesos selectivos.