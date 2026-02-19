430 bomberos listos para las Fallas: hay pánico al viento

430 bomberos constituyen el dispositivo de las Fallas 2026. Así lo ha avanzado el concejal de Prevención, Extinción de Incendios y Protección Civil, Juan Carlos Caballero, quien ha presidido la Junta Local de Protección Civil que se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de València y en la que han participado también los concejales de Fallas, Santiago Ballester; el concejal de Policía Local, Jesús Carbonell; y el concejal de Limpieza y Residuos, Carlos Mundina; además de concejales y concejalas de varios grupos municipales, el jefe de Servicio de Bomberos y distintos responsables municipales.

Juan Carlos Caballero ha declarado que “desde el Ayuntamiento estamos preparados para las Fallas, es una fiesta preciosa, es una de las mejores fiestas del mundo, para mí y para los valencianos es por supuesto la mejor fiesta del mundo, pero en cuestiones de seguridad y emergencia supone un gran reto. Aun así, ya tenemos mucha trayectoria a lo largo de los años en la celebración de estas fiestas y lo que hacemos es justamente engrasar toda la maquinaria, coordinar todos los efectivos para que la ciudadanía tenga esa percepción de seguridad y sepa que los servicios están preparados, que los cuerpos de emergencia están preparados para cualquier cosa que pueda surgir y que deseamos que las fallas discurran con la mayor normalidad y en un ambiente festivo y de convivencia, que es el que todos y todas queremos”.

Operativo previo

En este momento, de forma previa al inicio de las fiestas, el operativo municipal de Bomberos se ocupa ya de las tareas de prevención, entre ellas la revisión de las fachadas de los edificios de la plaza del Ayuntamiento y alrededores y la revisión de las 360 hidrantes de las zonas falleras. Igualmente, los bomberos municipales preparan ya también los dispositivos específicos para la crema de fallas en los centros escolares que lo han solicitado.

Del mismo modo, el concejal ha destacado que, en estos momentos, el Ayuntamiento ya trabaja con la Junta Central Fallera en los protocolos ante alertas meteorológicas, y en especial los episodios de fuertes vientos, durante la plantà de monumentos y durante todas las Fallas. Así, Caballero ha asegurado que “ayer mismo hubo una reunión de presidentes y ya se les comunicó que se les trasladarían recomendaciones a todas las fallas. Las fallas deben ser conscientes de que cuando tenemos avisos meteorológicos, especialmente alertas naranja o roja, debemos extremar las precauciones y no podemos hacerlo de otro modo, porque al final la seguridad es lo más importante para todos y todas”.

Eventos con fuegos artificiales o gran afluencia de personas

La Junta Local de Protección Civil ha revisado y aprobado también el protocolo municipal de actuación fallera, dentro del que se encuentra la vigilancia de 38 eventos con disparo de pirotecnia y otros 6 actos que no disponen de fuegos de artificio pero que congregan una gran multitud.

Los 38 eventos con fuegos artificiales son 20 mascletaes diurnas, 9 mascletaes nocturnas, 3 castillos en L’Albereda, incluida la Nit del Foc, la Crida, la despertà y la Cremà de las dos fallas municipales. Los seis eventos sin pirotecnia son la entrada de bandas, la Cavalgata del Ninot, las entregas de premios y la Ofrenda.

En cuanto a las mascletaes y, como novedad de este año, se han creado nuevas vías de evacuación y de emergencias de la plaza del Ayuntamiento. En concreto, se ha creado una nueva vía de emergencia alrededor de la calle de Sant Pau y la falla de la calle del Convent de Santa Clara y una vía de evacuación en la calle de Sant Ferran hacia el Mercado Central. Igualmente, se ha incorporado una nueva posta sanitaria en la avenida de María Cristina para prestar atención médica a las personas que la puedan requerir.

Petición a Renfe

Juan Carlos Caballero ha reiterado la petición del Ayuntamiento a Renfe y a la Plaza de Toros de València para que eviten, en el momento de la mascletà, la salida de gente desde la Estació del Nord y la Plaza de Toros con el fin de evitar aglomeraciones en la proximidad de la calle de Xàtiva y Marqués de Sotelo.

En cuanto a la crida, que se celebra este próximo domingo en las Torres de Serranos, se mantienen los controles perimetrales y las vías de evacuación y emergencias en el Pont de Fusta. En cuanto a los castillos previstos a L’Albereda se cambia la ubicación del disparo para aumentar la distancia de seguridad y mejorar el acceso de las personas con movilidad reducida. En relación a la Cavalcada del Foc, se amplía el recorrido cerrado para mayor seguridad del público asistente.