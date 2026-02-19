Así será el nuevo carril ciclopeatonal entre el Grao y Natzaret: Más de un kilómetro de largo y hasta 6 metros de ancho

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València tiene previsto aprobar este viernes la contratación de las obras para la construcción del camino ciclopeatonal del Grau, un proyecto largamente reclamado por el vecindario de la zona, que conectará los distritos de Poblats Marítims, Camins al Grau y Quatre Carreres. La actuación permitirá completar el recorrido del Jardí del Túria hasta el Pont de les Drassanes, mejorando la movilidad de forma sostenible y la conectividad entre barrios mediante la construcción de un itinerario ciclopeatonal de aproximadamente 1,3 kilómetros de longitud, con un ancho variable de entre 3 y 6 metros.

La obra incluye una pasarela metálica de 54 metros diseñada específicamente para cruzar el canal sin afectar a su capacidad hidráulica. El diseño del camino garantiza la separación entre peatones y ciclistas, con prioridad para el peatón. El recorrido se extenderá concretamente desde el entorno de Penya-roja hasta el Pont de les Drassanes, en el barrio de Natzaret, con continuidad por el PAI de les Moreres en Quatre Carreres.

Tal y como remarcó la alcaldesa, María José Catalá, en el momento de su presentación, este camino forma parte de un gran proyecto que incluye la urbanización del PAI del Grau, con más de 160.000 metros cuadrados de zonas verdes, 3 kilómetros de carril bici y 45.000 metros cuadrados de equipamientos públicos que culminará con el Parque de Desembocadura.

Inversión superior a dos millones

El presupuesto de la actuación supera los dos millones de euros. La Generalitat aporta 1 millón de euros al proyecto, mientras que el Ayuntamiento asume el resto de la inversión. El proyecto incorpora diversos elementos para garantizar la calidad y el confort del espacio público. Se instalarán zonas de descanso cada 50 metros, iluminación solar con sensores de presencia, arbolado, papeleras, aparcabicis y sistemas de videovigilancia.

La contratación se tramitará mediante procedimiento simplificado. Se estima que el proceso de adjudicación y formalización del contrato se completará en un plazo aproximado de cuatro meses, con un plazo previsto de ejecución de ocho meses. El camino ciclopeatonal se integra en la red de itinerarios del Jardín del Túria, ampliando las opciones de movilidad sostenible hacia los barrios marítimos y el sur de la ciudad y satisface una demanda vecinal histórica.

La Concejalía de Urbanismo, Vivienda y Licencias del Ayuntamiento de Valencia, que gestiona el proyecto a través del Servicio de Proyectos Urbanos, ha destacado el compromiso municipal con la mejora de las infraestructuras de movilidad sostenible y la respuesta a las necesidades de los barrios.