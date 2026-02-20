Continúa la pelea contra el rascacielos 'Baluarte de la Marina'

Desde que fue anunciada su posible construcción el 'Baluarte de la Marina' ha generado controversia. Este rascacielos, de unos 108 metros de altura repartidos en 30 plantas, que acogerá un hotel y previsiblemente comercios y oficinas, puso en pie de guerra a los vecinos de la zona: "no va a repercutir de forma positiva" en los barrios aledaños, esgrimen los residentes del distrito del Marítim. Los 120 millones de euros que se estima que costará su construcción no maquillan lo que los vecinos consideran "una aberración y una ocurrencia urbanística".

Ya lo anunciaron a principios de este año: los barrios aledaños se iban a unir para llevar a cabo "acciones conjuntas" contra este megaproyecto y han comenzado. La primera de ellas ha sido confeccionar y enviar, junto con la Federació d’Associacions Veïnals de València, un documento al Ayuntamiento de València y partidos de la oposición en el que proponen al gobierno municipal ciertas actuaciones referentes a la parcela A-08-2 de la Marina de València, es decir, a la ubicación pretendida para el 'Baluarte de la Marina'.

La entidad vecinal, junto a las asociaciones del Marítim, insta al ayuntamiento a no devolver la titularidad de la parcela a la Autoridad Portuaria de València (APV) y a que esta siga siendo municipal. Es más, invitan a los receptores de la propuesta a que declaren que "la devolución de la parcela A-08-2 con la finalidad de permitir la implantación de un hotel privado promovido por la APV supone una desnaturalización del fin de utilidad pública o interés social que justificó la cesión gratuita del suelo a la ciudad".

En este sentido solicitan que se produzca una "modificación puntual del Plan Especial de la Marina Real Juan Carlos I" con el objetivo de eliminar el uso hotelero como uso principal de la parcela A-08-2 y que redefinan sus usos conforme a "criterios de utilidad pública, interés social y de forma que contribuya a la apertura de la ciudad de Valencia al Mar, la integración del puerto ciudad, y el uso abierto y común por parte de la ciudadanía de la Dársena Interior del Puerto, atendiendo a los objetivos con que fue cedida a la ciudad en su momento".

Una de las recriminaciones que los vecinos realizaron en su momento al ayuntamiento fue que "no nos hubiera al menos informado de este proyecto. Nos enteramos por los medios", por ello añaden en su escrito que la administración debería "garantizar que cualquier actuación en dicha parcela se desarrolle bajo control municipal, con participación ciudadana y respeto al paisaje cultural portuario y a la silueta histórica del frente marítimo" que se vería claramente afectado por la construcción de este rascacielos.

La Federación de Asociaciones Vecinales de la ciudad de València considera que esta operación "constituiría una pérdida para los vecinos y vecinas de esta ciudad, una quiebra del modelo de integración puerto-ciudad y una decisión contraria al interés general y a los barrios del entorno".

Propuesta a toda la corporación municipal

Tambié, en esta propuesta se pide tomar en consideración la recomendación del Informe de la Abogacía del Estado de 19 de octubre de 2022, en el sentido de la necesidad de “disponer de un nuevo planeamiento que redefina total o parcialmente los usos que hayan servido hasta este momento a los fines económicos del Consorcio València 2007”.

Por último, la unión vecinal solicita "dar traslado del acuerdo a la Autoridad Portuaria de València y a la Generalitat Valenciana, manifestando la oposición del Ayuntamiento a cualquier operación que suponga la privatización encubierta de suelo cedido a la ciudad".