El edificio de Campanar incluye "cortafuegos internos" en la nueva fachada

Se cumplean dos años del incendio que se cobró la vida de diez personas. Los propietarios afrontan el aniversario con un sabor muy agridulce: siguen recordando la tragedia y honrando la memoria de sus vecinos, pero ya queda menos para volver a sus antiguos pisos. En principio la obra de rehabilitación estará finiquitada a finales de 2026, de hecho, el edificio incendiado en Campanar ya luce parcialmente su nueva fachada.

De momento es una hilera de piezas a la que se irán sumando líneas de cerámica blanca hasta envolver el bloque con la nueva piel. Según explican los propietarios, la nueva fachada se ha sectorizado para evitar propagaciones entre áreas. “Son como cortafuegos que van por detrás de la fachada, separaciones internas para que si prende una llama en una vivienda se quede ahí y no se contagie a otras casas”, señalan los vecinos.

Toda precaución es poca en un edificio que lleva dos años arrastrando el trauma de haber sufrido el peor incendio de la historia de València. Esta mañana, en una visita con medios, Merche Salavert, gestora del proyecto, contaba que las piezas de cerámica se han hecho expresamente para este edificio e impiden que el fuego pueda pasar por debajo, evitando de nuevo este efecto contagio que tanto intenta evitarse.

También se ha hecho hincapié en mejorar la evacuación. “Antes había dos escaleras juntas y una de ellas se va a derribar. Al lado del hueco de uno de los ascensores se va a construir una nueva escalera para que estén separadas y haya dos recorridos de evacuación diferentes”, explicaba la gestora del proyecto, que lleva días viendo la ilusión en los ojos de los propietarios: “Las viviendas se han actualizado. Al menos está la alegría de tener un piso nuevo”.

Serán viviendas renovadas que sin embargo no olvidan, porque sus propietarios siguen honrando la memoria de las diez personas fallecidas en el trágico incendio y porque todavía hay señales del suceso. “Lo que se ha hecho en el techo y en todo el edificio es colocar una pintura para encapsular el olor a quemado”, cuenta Saavedra.