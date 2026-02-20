Elena Vento gana el viaje a París en la actividad de San Valentín de Nuevo Centro

Nuevo Centro celebró. los días 13 y 14 de febrero. la acción especial “La Plaza del Amor”, una iniciativa de San Valentín pensada para que los visitantes compartieran mensajes y participaran en un sorteo con diferentes premios.

Durante la actividad, numerosas personas escribieron mensajes en corazones que se colgaron en los árboles instalados en la plaza interior. Todos los boletos entraron automáticamente en el sorteo final.

Los ganadores del sorteo han sido:

Elena Vento , viaje a Paris para dos personas.

, viaje a Paris para dos personas. Las tres tarjetas regalo de 100 euros fueron para Marianny Del Toro , Rosa Mª Hernández y Paola Cifuentes .

, y . Y las tres joyas cedidas por Jolfer Joyeros recayeron en Pablo Fernández, Alberto Romero e Iryna Sokol.

Además, todas las personas participantes recibieron un obsequio hasta agotar existencias, contribuyendo a crear un ambiente especial durante la celebración.