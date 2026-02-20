Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Velocidad CercaníasDimisión EmergenciasCentros menoresEmpadronamientos ValènciaTerrazas AyuntamientoBeca Amancio Ortega AlfafarTherianAlquiler GandiaLuis de GuindosConexión Sagunt-AP7Calor IES OntinyentNueva Paiporta
instagramlinkedin

Embisten a una patrulla de la policía local y comienza una persecución en coche por las calles de València

Los dos detenidos en esta operación policial fueron sorprendidos consumiendo droga dentro de un vehículo en la avenida Blasco Ibáñez - Como resultado de la violenta oposición de los arrestados, tres agentes resultaron heridos

El coche de los detenidos quedó destrozado tras impactar con una furgoneta de Atestados de la Policía Local

El coche de los detenidos quedó destrozado tras impactar con una furgoneta de Atestados de la Policía Local / Policía Local de València

Marina Falcó

Marina Falcó

València

Lo que parecía que iba a ser una labor de identificación más en un servicio de jueves noche acabó convirtiéndose en una escena propia de película americana pero con localización en las calles de València.

Agentes de la Policía Local de València detectaron ayer por la noche a dos personas consumiendo drogas en el interior de un vehículo en la avenida Blasco Ibáñez. Como es lo pertinente, los policías procedieron a identificar a estos individuos solicitiándoles tanto su documentación personal como la del coche en el que se encontraban y pidiéndoles que apagaran el motor. Sin embargo, lejos de hacer ninguna de las dos cosas, los sospechosos aceleraron y embistieron a los agentes tras lo que comenzó una persecución por las calles de la ciudad.

Como apoyo y refuerzo para la detención del vehículo a la fuga, la policía estableció un control en el cruce de las avenidas Ausiàs March y Antonio Ferrandis. al llegar a este punto, el coche perdió el control e impactó muy violentamente contra una de las furgonetas de la Policía Local que formaba parte de este dispositivo.

Noticias relacionadas

Lejos de amedrentarse, los ocupantes del vehículo intentaron huir y aunque fueron interceptados por los gentes, momento en el que los ya arrestados presentaron una fuerte oposición llegando a herir a tres policías durante el forcejeo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. València ordena el cierre de 19 'pisos falleros' en tres edificios de la plaza del Ayuntamiento
  2. Debate sobre el autobús en València: ¿merece la pena recuperar la Estación Sur de hace 60 años?
  3. La plaza del Ayuntamiento de València ordenará las terrazas de hostelería: Mismos colores, materiales, iluminación, rótulos y estilo
  4. Antifraude investiga al Ayuntamiento de València por la permuta de cuatro solares a cambio de 86 viviendas
  5. El regreso de una 'madame' podría estar detrás del repunte de la prostitución en el barrio chino de València
  6. València adelanta el derribo del Chernóbil de Campanar
  7. Compromís alquila un apartamento turístico que el Ayuntamiento de València dice haber cerrado
  8. Catalá, sobre la doble estación de autobuses de València: 'Habrá que consensuar la propuesta

La reforma de la calle Colón de València se retrasa: estos son los nuevos plazos

La reforma de la calle Colón de València se retrasa: estos son los nuevos plazos

Más de 130 pisos turísticos con orden de cierre en València siguen anunciados en internet

Embisten a una patrulla de la policía local y comienza una persecución en coche por las calles de València

Embisten a una patrulla de la policía local y comienza una persecución en coche por las calles de València

Elena Vento gana el viaje a París en la actividad de San Valentín de Nuevo Centro

Elena Vento gana el viaje a París en la actividad de San Valentín de Nuevo Centro

Fechas clave de las Fallas de Valencia 2026: programación, ofrendas, mascletàs, y todo lo que necesitas saber

Fechas clave de las Fallas de Valencia 2026: programación, ofrendas, mascletàs, y todo lo que necesitas saber

Els empadronaments il·legals denunciats davant de la Fiscalia es van realitzar en el pis d’un diputat del PP

Els empadronaments il·legals denunciats davant de la Fiscalia es van realitzar en el pis d’un diputat del PP

Noscarmientas y Na Jordana triunfan en el Concurso de Presentaciones de las Fallas 2026

Noscarmientas y Na Jordana triunfan en el Concurso de Presentaciones de las Fallas 2026

Programa y previsión del tiempo en el fin de semana de la Crida: llega la primera "mascletà" a la plaza

Programa y previsión del tiempo en el fin de semana de la Crida: llega la primera "mascletà" a la plaza
Tracking Pixel Contents