Embisten a una patrulla de la policía local y comienza una persecución en coche por las calles de València
Los dos detenidos en esta operación policial fueron sorprendidos consumiendo droga dentro de un vehículo en la avenida Blasco Ibáñez - Como resultado de la violenta oposición de los arrestados, tres agentes resultaron heridos
Lo que parecía que iba a ser una labor de identificación más en un servicio de jueves noche acabó convirtiéndose en una escena propia de película americana pero con localización en las calles de València.
Agentes de la Policía Local de València detectaron ayer por la noche a dos personas consumiendo drogas en el interior de un vehículo en la avenida Blasco Ibáñez. Como es lo pertinente, los policías procedieron a identificar a estos individuos solicitiándoles tanto su documentación personal como la del coche en el que se encontraban y pidiéndoles que apagaran el motor. Sin embargo, lejos de hacer ninguna de las dos cosas, los sospechosos aceleraron y embistieron a los agentes tras lo que comenzó una persecución por las calles de la ciudad.
Como apoyo y refuerzo para la detención del vehículo a la fuga, la policía estableció un control en el cruce de las avenidas Ausiàs March y Antonio Ferrandis. al llegar a este punto, el coche perdió el control e impactó muy violentamente contra una de las furgonetas de la Policía Local que formaba parte de este dispositivo.
Lejos de amedrentarse, los ocupantes del vehículo intentaron huir y aunque fueron interceptados por los gentes, momento en el que los ya arrestados presentaron una fuerte oposición llegando a herir a tres policías durante el forcejeo.
