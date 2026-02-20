La reforma de la calle Colón de València se retrasa: estos son los nuevos plazos

Estaba previsto que comenzará después de Fallas, pero finalmente la reforma de la calle Colón de València, la arteria comercial más importante de la ciudad, se aplaza previsiblemente hasta después del verano, una vez que hayan terminado los trabajos de remodelación de la avenida Pérez Galdós, que ya causan importantes problemas de tráfico a diario. Así lo ha anunciado el concejal de Urbanismo, Juan Giner, tras la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València celebrada hoy, en la que se ha aprobado la licitación de este proyecto por un importe de 2,5 millones de euros. La previsión ahora es realizar estas obras en el segundo semestre del año y que estén terminadas en este mismo ejercicio o principios del que viene.

La reforma de la calle Colón, cuyo ordenamiento de tráfico ya fue revisado al principio del mandato para eliminar uno de los dos carriles bus y darle un segundo carril al vehículo privado, está pendiente desde hace años y fue al final de 2025, hace apenas dos meses cuando se anunció una intervención en esta vía, cuyas obras empezarían al finalizar las Fallas de 2026. Pero en la actualidad siguen abiertas las obras en la Avenida Pérez Galdós y la previsión es no terminarlas hasta el próximo verano, con los problemas de tráfico que ello acarrea para toda la ciudad.

Así pues, Juan Giner ha anunciado que la reforma de la principal arteria comercial de la ciudad comenzará cuando acaben las obras de Pérez Galdós, de manera que ambas intervenciones no se solapen. El plazo de ejecución es de cinco meses y la previsión, por tanto, sería acabar antes de que acabe el año o a principios del que viene si todo se alarga.

El plan del ayuntamiento

Y es que el plan del Ayuntamiento de València para la calle Colón abarca un total de 21.900 metros cuadrados del centro de la ciudad, con acciones complementarias en la plaza de los Pinazo y calles adyacentes. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de más de 2,5 millones de euros (2.567.856), contempla la renovación del mobiliario urbano (con 90 papeleras y 60 bancos y sillas); y el cambio de 12.000 metros cuadrados de pavimento, unificado con el de las calles adyacentes, con asfaltado fonoabsorbente para reducir hasta 10 decibelios el ruido y hasta un 20% la emisión de CO₂.

La futura calle Colón también contará con más pasos de peatones y ganará espacio en las aceras, ya que la estación de Valenbisi y las horquillas de bicicletas de las aceras de esta vía se ubicarán en los actuales estacionamientos de motocicletas (con 134 plazas), que se trasladarán a las calles adyacentes (y ocuparán 45 plazas de zona azul).

Finalmente, habrá más alcorques, mejorará la señalética de tráfico y los semáforos de bicicletas y se llevarán a cabo acciones complementarias como la instalación de bolardos en las calles a las que se accede por la izquierda de la calle Colón, ya que los estacionamientos inadecuados impiden el paso de los autobuses de la EMT y generan colapsos.

Noticias relacionadas

El proyecto de la calle Colón también afecta a la plaza de los Pinazo y a la calle Cerdán de Tallada, que es el adyacente al Palacio de Justicia.