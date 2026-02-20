Los seis robos y cinco agresiones sufridos por Begoña de la Concepción, Fallera Mayor de València de 1983

La que fuera Fallera Mayor de València del año 1983 no se recupera de una terrible racha que arrastra desde el año 1984, es decir, que dura más de 40 años. Según ha relatado, el pasado 13 de febrero de la Concepción sufrió una brutal agresión en la que resultó herida en el abdomen con un cuchillo y como resultado tuvo que ser intervenida de urgencia en el hospital. En total y siempre según su testimonio, la que fuera máxima representante de las Fallas a principios de la década de los 80, ha padecido al menos seis robos en los que ha resultado herida en cinco ocasiones. Cuatro de ellas con arma blanca y una con la culata de una pistola.

"Toco madera, porque llevo ya dos atracos y espero no tener el tercero" declaraba en el año 1988 en una entrevista a Levante-EMV mientras se encontraba convaleciente recuperándose de un 'pinchazo' (sic) de una navaja que sufrió al ser atracada en la tienda de bolsos que regentaba en esa época en la calle Moratín de València. No se cumplieron sus deseos.

Asaltada antes de entregar su reinado

En esta misma entrevista concedida a este periódico, Begoña de la Concepción rememoraba el primer asalto en el que fue agredida con una navaja de barbero. Fue el 13 de febrero de 1984 "justo el día antes de entregar mi reinado me asaltó un tipo que me dio un arañazo transversal cuando vio que no llevaba más de 20 duros para comprar el periódico", aseguraba.

La siguiente agresión padecida es la del 24 de marzo de 1988, la que tuvo lugar, como hemos mencionado antes en la tienda de bolsos que regentaba en la céntrica calle Moratín, la misma en la que estaba ubicada la famosa joyería propiedad de su familia.

El tercer atraco y agresión, en este caso fue golpeada con la culata de una pistola, sucedió en una joyería que ella misma abrió en la localidad de Burjassot pero que finalmente cerró. El cuarto, tuvo lugar según publicó este periódico, el 26 de noviembre de 2007. En esta ocasión la herida que le infligieron en el abdomen con una navaja requirió de una operación de urgencia en el Hospital de La Fe. Begoña de la Concepción explicó que se dirigía a una reunión de la Junta Central Fallera cuando fue abordada por los dos jóvenes que le amenazaron con un arma blanca. "Me engancharon por detrás. Yo les di lo que llevaba de valor. Un collar, una sortija y el móvil. Pensaba que se había acabado, pero intentaron abrirme la camisa con la navaja. Me la clavaron y al ver que me salía mucha sangre se fueron corriendo. Perdí el conocimiento hasta llegar al hospital" , lamentó.

La quinta agresión sucedió en otro de los negocios que la exfallera ha intentado sacar adelante a lo largo de su vida: un restaurante también en Burjassot, en este caso en la plaza de la Concordia. En esta ocasión, según el relato de la propia de la Concepción, fue el 28 de abril de 2010 cuando un menor entró en el establecimiento pidiéndole que le diera el dinero de la caja, al parecer, este se pudo nervioso y acabó hiriéndola en abdomen y cuello.

La sexta y última se ha producido, según el testimonio de la exfallera mayor, hace apenas unos días a la salida del casal de la falla a la que pertenece, la de la Plaza de la Merced, cuando fue acuchillada por un hombre tras quitarle un monedero que portaba encima.