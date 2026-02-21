La Asociación de Vecinos del Cabanyal-El Canyamelar y Compromís se unen para defender el derecho a la vivienda

“El precio de la vivienda se ha convertido en el principal problema social que tenemos hoy. No afecta solo a quienes no pueden acceder a un piso; afecta al conjunto de la sociedad, a nuestros jóvenes que no pueden emanciparse, a las familias que destinan más de la mitad de su salario al alquiler, y a barrios enteros que están perdiendo su identidad". Con estas palabras, el portavoz de Compromís en les Corts, Joan Baldoví, resumió el asunto que ha reunido este sábado a las puertas del Mercado del Cabanyal a la asociación de vecinos del barrio y a decenas de militantes y concejales de Compromís per València.

Baldoví señaló al Partido Popular en sus intervenciones, recalcando que "el gobierno valenciano del PP ha demostrado que entiende la vivienda como un negocio. Lo hemos visto en Alicante: en lugar de garantizar el derecho a un hogar digno, han preferido repartir VPO entre los suyos”.

"Los apartamentos turísticos están ahogando barrios"

En sus declaraciones, el de Compromís también apuntó al auge de los apartamentos turísticos en el Cap i Casal. "Los apartamentos turísticos están ahogando barrios enteros como el Cabañal. Suben los precios, expulsan a los vecinos y convierten nuestras calles en parques temáticos", aunque apuntó que "esto se acabará".

Desde Compromís afirman tenerlo claro: "cuando volvamos a gobernar, prohibiremos la compra especulativa de viviendas por parte de fondos buitre para destinarlas a apartamentos turísticos o a alquileres imposibles de pagar". También aseguran que darán a los consistorios la "capacidad real de prohibir los apartamentos turísticos allí donde consideren que están dañando el tejido social", que "limitarán el precio del alquiler para garantizar que nadie tenga que elegir entre pagar el techo o llenar la nevera" e "impulsarán con decisión la construcción de vivienda pública para ampliar el parque público y asegurar una alternativa real”.

Recogida de firmas

No obstante, la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha señalado que su campaña no se detendrá “porque el problema tampoco se detiene, sino que no deja de crecer y agravarse”, y ha remarcado que la formación valencianista “sale cada semana a los barrios para escuchar, explicar y sumar apoyos”.

A la espera de la recuperación del gobierno municipal en 2027, Robles ha celebrado que ya se haya superado la barrera de las 5.000 firmas, pero ha recordado que el objetivo son 10.000, “las mismas que permitirían impulsar una iniciativa legislativa; queremos que la voz de la ciudad se escuche fuerte y clara”.

Desde la Associació de Veïns del Cabanyal-El Canyamelar, su presidente, Daniel Adell, ha subrayado que salen a la calle “por una preocupación compartida”, como es la expulsión del vecindario. “El Cabanyal-Canyamelar vive una presión creciente por la especulación y la turistificación”, asegura el dirigente vecinal, y explica que si no se ponen límites al alquiler, “el vecindario seguirá siendo expulsado de sus propias calles”. Adell ha animado a participar en la jornada del mercado porque “defender el derecho a vivir en el barrio es una causa colectiva”.

“Desde la Associació de Veïns del Cabanyal-El Canyamelar nos aliamos con todos los colectivos políticos y sociales que tengan como principal objetivo solucionar este grave problema, sin exclusiones partidistas”, ha añadido.

Denuncias al gobierno local

La campaña quenotetiren.com recoge apoyos tanto en la web como en la calle y pone el foco en la necesidad de aplicar medidas que ya existen para frenar situaciones de alquiler extremas, como la declaración de zona tensionada. “Estamos hablando de que la gente tiene que marcharse de sus barrios porque no puede pagar el alquiler”, ha insistido Robles, que ha denunciado que el gobierno de Catalá “sigue mirando hacia otro lado mientras los barrios pierden vecindario” y “premiando a los grandes especuladores con proyectos que ofertan viviendas totalmente”.

Compromís ha reafirmado que continuará desplegando la campaña en los distintos barrios de la ciudad en colaboración con asociaciones vecinales y colectivos sociales. “Queremos una València con barrios vivos, no un decorado turístico”, ha explicado la portavoz, haciendo un llamamiento a sumar firmas este sábado en el Mercat del Cabanyal para acercarse al objetivo de las 10.000 y reforzar una exigencia que ya es mayoritaria en la ciudad.