El Día Internacional de la Mujer se celebrará en València... pese a VOX

Ana y María José son dos mujeres de Castellón, de Benicàssim y Xilxes concretamente, que fueron asesinadas a manos de sus exparejas con apenas 24 horas de diferencia. La primera de ellas apuñalada en el centro de salud en el que trabajaba de enfermera, y la segunda pereció degollada, junto a su hija de 12 años que también fue asesinada por el mismo hombre, en su propio domicilio. Dos casos de violencia machista y un filicidio en apenas el mes y medio que llevamos de año.

Sin entrar en detalles, en los que sí profundizarán los tribunales que juzguen a los presuntos asesinos de ambas Vicente G. V. en el crimen de Ana y a Abdelkader B. en el crimen de María José, los dos hombres arrestados podrían ser acusados del delito de asesinato con agravante de género, esta última figura contemplada en el artículo 22.4 del Código Penal que establece como circunstancia agravante cometer un delito por motivos de discriminación, entre los que figuran el de sexo y género. Esto obedece a la necesidad de castigar con más dureza aquellas conductas delictivas que se comentan contra una mujer única y exclusivamente por serlo.

ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA, 016 El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica. En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.

Con este contexto actual en la Comunitat Valenciana, la Junta de Gobierno Local de València ha aprobado la adhesión a la declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, pese a Ana y María José, los concejales de VOX de la corporación municipal han votado en contra del manifiesto y de la moción presentada por el Partido Popular para celebrar este efeméride, que entre otros aspectos, pide el fin de la violencia machista y el refuerzo de medidas que eviten que se produzcan más asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas

El anuncio de este acogimiento aprobado por la mayoría del gobierno municipal, pese a la oposición de VOX, se ha producido apenas 15 minutos antes de que se celebrase un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de València como muestra de repulsa por el doble asesinato de Xilxes. Sin embargo, en la foto sí han posado los ediles de la formación verde.

La corporación municipal durante el minuto de silencio de este viernes por el doble asesinato de Xilxes / Ayto València

Como respuesta al por qué de esta oposición por parte de VOX, la formación alega que ellos "puesta por una sociedad donde todas las personas sean tratadas por igual sin privilegios derivados de políticas que favorezcan a unos en detrimento de otros". Además, alegan que "la celebración del 8-M ha sido utilizada para promover el discurso 'progre' sobre la ideología de género" añadiendo que el gobierno de Pedro Sánchez "lleva años importando culturas que desprecian a la mujer, con unas políticas inmigratorias delirantes que han aumentado la inseguridad de las mujeres en nuestro país".

Tres nuevas calles con nombre de mujer

El crimen machista de Ana Orantes espoleó la primera ley contra la violencia de género en 2004. / Levante-EMV

Además, la Junta de Gobierno Local ha aprobado de manera definitiva la rotulación de tres calles más de la ciudad de València con nombres de mujeres. De esta manera, el Ayuntamiento visibiliza y reconoce la labor de la primera directora de la Banda Municipal, Etelvina Ofelia Raga Selma; de la primera defensora de las Personas con Discapacidad en la ciudad, María Teresa Navarro Ferreros; y de quien se convirtió en símbolo y referente de la lucha contra la violencia machista, Ana Orantes.

Según este acuerdo, que cuenta con el dictamen positivo de la Comisión de Cultura, la compositora y directora Etelvina Ofelia Raga Selma denominará una calle peatonal del barrio de Malilla. Asimismo, quien ocupó hasta su fallecimiento el cargo creado para defender la accesibilidad universal de la ciudad, María Teresa Navarro Ferreros, dará nombre al espacio comprendido entre la avenida del Mestre Rodrigo y las calles Marqués de Sant Joan y Eduard Soler i Pérez, en el barrio de Campanar.

El callejero también incrementa la presencia femenina con el nombre de Ana Orantes, mujer víctima de la violencia de género que simboliza la lucha y denuncia contra el machismo. Estará representada en un espacio situado entre la avenida de França y la calle Joan Verdeguer.