Dónde estarán las tres nuevas calles de València con nombre de mujer
El callejero de la ciudad tendrá tres nuevas vías dedicadas a mujeres referentes en diferentes campos sociales y artísticos: la música, la inclusión de las personas con discapacidad y la visibilidad de la violencia machista
Desde este viernes ha quedado aprobada de manera definitiva la rotulación de tres calles más de València con nombres de mujeres. De esta manera, la ciudad reconoce la labor de la primera directora de la Banda Municipal, Etelvina Ofelia Raga Selma; de la primera defensora de las Personas con Discapacidad en la ciudad, María Teresa Navarro Ferreros; y de quien se convirtió en símbolo y referente de la lucha contra la violencia machista, Ana Orantes.
Malilla, Campanar y Poblats Marítims
Según este acuerdo, que cuenta con el dictamen positivo de la Comisión de Cultura, la compositora y directora Etelvina Ofelia Raga Selma denominará una calle peatonal del barrio de Malilla. Asimismo, quien ocupó hasta su fallecimiento el cargo creado para defender la accesibilidad universal de la ciudad, María Teresa Navarro Ferreros, dará nombre al espacio comprendido entre la avenida del Mestre Rodrigo y las calles Marqués de Sant Joan y Eduard Soler i Pérez, en el barrio de Campanar.
El callejero también incrementa la presencia femenina con el nombre de Ana Orantes, mujer víctima de la violencia de género que simboliza la lucha y denuncia contra el machismo. Estará representada en un espacio situado entre la avenida de Francia y la calle Joan Verdeguer.
Para la corporación municipal, que aprobó de forma definitiva en Junta Local estas rotulaciones, Etelvina Ofelia Raga fue “una figura pionera reconocida en el ámbito de la música valenciana como la primera mujer en dirigir (en 1957) la Banda Municipal”. El Ayuntamiento destaca el “compromiso y la labor institucional de la galardonada por diversas entidades y nombrada Hija Adoptiva de la ciudad por su dedicación a la inclusión y sensibilización social, María Teresa Navarro Ferrero”. Por último, el órgano municipal recuerda “la aportación de Ana Orantes, que con su testimonio marcó un hito en materia de sensibilización social contra la violencia machista”.
