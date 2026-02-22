Dos años del incendio de Campanar: la unión y la fuerza de los vecinos hace reflotar el edificio
Las nuevas medidas de seguridad introducidas en el edificio, cuya rehabilitación podría terminar a final de año, pueden ser ejemplo para el resto de construcciones de la ciudad.
Dos años después del trágico incendio del edificio de Campanar, un pequeño parque junto al mismo ha sido escenario de un sencillo homenaje a las diez víctimas mortales de aquella tragedia, a los heridos y a los que sobrevivieron y trabajan por recuperar sus casas. Precisamente, su fuerza y su unión ha sido lo más destacado por los asistentes, pues sin ese coraje y el apoyo de las administraciones públicas nadie creería que a final de este año, como así será, puedan volver a sus casas.
En el acto han estado presentes decenas de afectados con sus familias, la alcaldesa de València, María José Catalá, el conseller de Presidencia, José Díez, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el presidente de la asociación de vecinos del edificio, Enrique Salvador, quien ha asegurado que "la rehabilitación del edificio es un símbolo de lo que podemos conseguir", en referencia a la unión de todos.
Catalá, por su parte, ha incidido en ese trabajo conjunto de los afectados y ha asegurado que este edificio contará con unas medidas de seguridad que pueden ser ejemplo para el resto de construcciones que se realicen en la ciudad de València. Una de las más llamativas son los cortafuegos que tendrá la nueva fachada cerámica para evitar que un hipotético incendio pase de un piso a otro, el gran problema de la tragedia ocurrida un día como hoy hace dos años justos.
