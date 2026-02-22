Vaivén
Los concejales de Vox en València, divididos
J. P.
València
Los cuatro concejales de Vox en el Ayuntamiento de València asistieron ayer al acto de homenaje a las víctimas del incendio de Campanar. Su división, sin embargo, es cada día más evidente. El grupo municipal emitió un comunicado en el que hablaba de la presencia de José Gosálbez, actual portavoz, y de la concejala de Fiestas, Mónica Gil, pero se omitía la presencia de Juanma Badenas y Cecilia Herrero, relegados en el grupo tras la crisis abierta dentro del partido a raíz de la investigación de València Activa.
