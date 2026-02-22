Cruz Roja atiende a 20 personas durante la entrada de bandas y la mascletà

El inicio de las Fallas siempre es un momento muy especial y emotivo, pero en muchas ocasiones este también viene marcado por problemas, especialmente de salud. Este domingo 22 de febrero, se ha llevado a cabo tanto la "Despertà" Infantil como la "Macrodespertà", la entrada de Bandas de Música y una "Mascletà" en la Plaza del Ayuntamiento a cargo de Pirotecnia Valenciana.

El personal de la Cruz Roja ha tenido que atender a 20 personas durante la entrada de bandas y la "Mascletà", dos de las cuales han requerido traslado a un centro sanitario, una mujer por traumatismo y otra por una crisis de ansiedad.

Servicios ofrecidos durante la jornada

Según ha detallado Cruz Roja en su parte de intervenciones, se han atendido 14 lipotimias, tres crisis de ansiedad, dos traumatismos y se ha realizado otro servicio cuyo objeto no se ha determinado.

Consejos de cara a disfrutar de las Fallas

La entidad ha dispuesto un operativo con 44 personas para la jornada que abre el ciclo oficial de Fallas 2026. Además, el año pasado ya advirtió que, para poder disfrutar de las fiestas sin percances, lo mejor es acudir a las mascletaes con ropa ligera, beber mucha agua y cubrirse la cabeza para evitar insolaciones.

También es importante, si se van a tirar petardos, protegerse los ojos con gafas protectoras para prevenir posibles lesiones oculares.