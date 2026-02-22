Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juan RoigPSPV AlmussafesFichaje ValenciaTiburones costa valencianaPisos ValenciaTherianFallas 2026: Fechas claveCrida 2026: Horarios y dónde verla en directo
instagramlinkedin

Cruz Roja atiende a 20 personas durante la entrada de bandas y la mascletà

Dos de las afectadas, ambas mujeres, han tenido que ser trasladadas a un centro de salud debido a la gravedad

Cruz Roja ya ha montado un operativo para las Fallas 2026

Cruz Roja ya ha montado un operativo para las Fallas 2026 / Germán Caballero

Mapi Casabán

Mapi Casabán

València

El inicio de las Fallas siempre es un momento muy especial y emotivo, pero en muchas ocasiones este también viene marcado por problemas, especialmente de salud. Este domingo 22 de febrero, se ha llevado a cabo tanto la "Despertà" Infantil como la "Macrodespertà", la entrada de Bandas de Música y una "Mascletà" en la Plaza del Ayuntamiento a cargo de Pirotecnia Valenciana.

El personal de la Cruz Roja ha tenido que atender a 20 personas durante la entrada de bandas y la "Mascletà", dos de las cuales han requerido traslado a un centro sanitario, una mujer por traumatismo y otra por una crisis de ansiedad.

Servicios ofrecidos durante la jornada

Según ha detallado Cruz Roja en su parte de intervenciones, se han atendido 14 lipotimias, tres crisis de ansiedad, dos traumatismos y se ha realizado otro servicio cuyo objeto no se ha determinado.

Consejos de cara a disfrutar de las Fallas

La entidad ha dispuesto un operativo con 44 personas para la jornada que abre el ciclo oficial de Fallas 2026. Además, el año pasado ya advirtió que, para poder disfrutar de las fiestas sin percances, lo mejor es acudir a las mascletaes con ropa ligera, beber mucha agua y cubrirse la cabeza para evitar insolaciones.

Noticias relacionadas

También es importante, si se van a tirar petardos, protegerse los ojos con gafas protectoras para prevenir posibles lesiones oculares.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Debate sobre el autobús en València: ¿merece la pena recuperar la Estación Sur de hace 60 años?
  2. La plaza del Ayuntamiento de València ordenará las terrazas de hostelería: Mismos colores, materiales, iluminación, rótulos y estilo
  3. Antifraude investiga al Ayuntamiento de València por la permuta de cuatro solares a cambio de 86 viviendas
  4. València adelanta el derribo del Chernóbil de Campanar
  5. Catalá, sobre la doble estación de autobuses de València: 'Habrá que consensuar la propuesta
  6. València ordena el cierre de 19 'pisos falleros' en tres edificios de la plaza del Ayuntamiento
  7. Los seis robos y cinco agresiones sufridos por Begoña de la Concepción, Fallera Mayor de València de 1983
  8. Los empadronamientos ilegales denunciados por el Ayuntamiento de València se realizaron en el piso de un diputado del PP

València estrena el "Senyor Pirotècnic" de las fiestas de 2026 con un rotundo "Tiempo de Fallas"

València estrena el "Senyor Pirotècnic" de las fiestas de 2026 con un rotundo "Tiempo de Fallas"

Cruz Roja atiende a 20 personas durante la entrada de bandas y la mascletà

Cruz Roja atiende a 20 personas durante la entrada de bandas y la mascletà

Dos años del incendio de Campanar: "La rehabilitación del edificio es un símbolo de lo que podemos conseguir"

Las Fallas 2026 rompen la mañana al sonido de la Macrodespertà

Las Fallas 2026 rompen la mañana al sonido de la Macrodespertà

De Paraguay al corazón de las Fallas de València: El guaraní se abre paso en los talleres falleros

De Paraguay al corazón de las Fallas de València: El guaraní se abre paso en los talleres falleros

El pregón de las Fallas cumple 75 años con la denominación de Crida

El negocio de la vivienda pública en València: cronología de una permuta bajo sospecha

El negocio de la vivienda pública en València: cronología de una permuta bajo sospecha

El Palacio de Congresos de València generó 95.000 pernoctaciones en 2025

El Palacio de Congresos de València generó 95.000 pernoctaciones en 2025
Tracking Pixel Contents