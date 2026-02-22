Cuatro años desde que los Amantes de Teruel vinieron a València

La historia de los Amantes de Teruel espera cada año a ser representada en la ciudad del propio nombre, en una obra en la que participan 200 intérpretes más músicos, bailaries y figurantes. En un fin de semana en el que Teruel se convierte en la ciudad del amor, no está de más recordar que esta historia se representó una vez en nuestra capital, en València, en noviembre de 2022.

Fue la Cabalgata del Patrimonio de València la encargada de traer a Diego de Marcilla e Isabel de Segura, los protagonistas de la historia, con motivo de la conmemoración de la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Allí, los valencianos y valencianas pudieron ser testigos sin salir de la Comunitat del Funeral de Diego y de Isabel, que besando a su amado, se desplomó sobre su cuerpo, dejando al público atónito.

¿Quiénes fueron los Amantes de Teruel?

Diego de Marcilla era un hombre de "buena familia" que no tenía los suficientes recursos para poder casarse con Isabel de Segura, la mujer a la que amaba desde que era niño, y el padre de ella no lo aceptaba como esposo de su hija. Finalmente el padre aceptó darle a Diego cinco años para que hiciera fortuna, por lo que el joven se fue en 1217 y no regresó hasta 1222.

Isabel le esperó, pero se corrió el rumor de que Diego había muerto en combate, por lo que la joven decidió aceptar la propuesta de matrimonio de don Pedro de Azagra, un pretendiente al que su padre aceptaba y poderoso señor de Albarracín.

Pero Diego volvió y se descompuso al ver a su amada con otro hombre y, como ella le había esperado los cinco años que habían pasado, decidió ir a pedirle aquel beso que nunca se pudieron dar, pero ella se negó a romper sus votos, cosa que hizo que Diego cayera muerto en aquel instante.

Finalmente, en el funeral del muchacho, desconsolada por su pérdida, Isabel corrió a besarle y, en ese instante, murió sobre el difunto. Fue tanto el impacto de las familias que decidieron darles sepultura juntos y, desde entonces, Diego e Isabel descansan en paz juntos, como siempre quisieron.