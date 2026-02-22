El hedonismo del Art Déco aún vive en los edificios de València

Uno de los grandes placeres que nos perdemos en el día a día por tener la nariz metida en nuestros propios asuntos (o en la pantalla del móvil) es la posibilidad de observar. Pasear por València, y decimos pasear y no simplemente circular, puede llegar a ser un ejercicio de hedonismo multisensorial si estamos dispuestos a cambiar la hiperestimulación del teléfono por la del paisaje. Un ejercicio muy aconsejable es dar una vuelta por la ciudad pero mirando hacia arriba. Seguro que el lector se sorprenderá al descubrir la torre de un edificio en la que jamás había reparado o unas elaboradas rejas en unas ventanas que le dejarán embelesado. Y lo más probable es que fije la vista en un estilo artístico que garantiza la fascinación: el Art Déco.

Aunque tiene sus raíces en París, fue la maquinaria de Hollywood la que no dudó en adoptarlo como el estilo de las estrellas del cine. Tanto es así que incluso su estilo impregna la archiconocida estatuilla de los Premios de la Academia, el mítico Óscar. Pero el Art Déco, que reinó en la década de los 20 y los 30 del siglo pasado, llegó a todas las artes sobre todo a la arquitectura y el diseño. En València también desembarcó y aún hoy podemos disfrutar de algunos edificios de este estilo.

La colorida Casa Judía, ubicada en la calle Castelló número 20, es uno de máximos exponentes de esta corriente artística sobre todo de la primera etapa en la que la ornamentación era opulenta y ostentosa. Construida en 1930 por el arquitecto de Sueca y discípulo de Gaudí, Juan Francisco Guardiola Martínez, esta ecléctica edificación mezcla los colores, volúmenes y elementos propios de otras culturas: desde capiteles romanos hasta arcos ojivales o rosetones morunos, todo ello al servicio de un periodo de entreguerras que buscaba celebrar la vida apoyado en una sensación de modernidad recalcitrante.

Detalle de la entrada de la Casa Judía. / Francisco Calabuig

También en el marco del Art Déco, pero bebiendo en este caso de la Escuela de Chicago, se encuentra el conocido como edificio de Telefónica (1927) y que desde hace casi un año alberga el Grand Hotel Centenari, un majestuoso establecimiento de 5 estrellas que traslada a quien cruza su puerta hasta los Piano Bar estadounidenses de los locos años 20. Las dos escaleras son las originales, también lo es la fachada, los grandes ventanales y las enormes columnas, revestidas hoy de maderas nobles, que se encuentran en la zona de restauración de la planta baja, el 'Soul of 1927' que está abierta al público como también lo está el 'rooftop'.

Edificios Art Déco en València / Francisco Calabuig

La fábrica de Gens fue diseñada por el arquitecto Cayetano Borso di Carminati (autor de otro de los edificios Art Déco más emblemáticos de la ciudad: el Rialto) en el año 1930. El actual espacio de arte albergó antaño la fábrica de bombas hidráulicas que le da nombre y muestra en sus fachadas los motivos geométricos propios del Art Déco industrial bajo el que se diseñó. Se trata de un lugar que merece la pena visitar no solo por las muestras que acoge sino porque su estructura tiene un elevado valor patrimonial.

Fachada principal del centro de arte Bombas Gens. / Francisco Calabuig

También del año 1930 es el antiguo Cine Capitol, obra del valenciano Joaquín Rieta Síster. Aunque en su diseño combina el Art Déco con el Racionalismo europeo en la fachada de esta antigua sala de cine, que ahora alberga un restaurante, destacan elementos como su icónico cartel con una tipografía característica del estilo de entreguerras, la grandes galerías acristaladas y las torres que flanquean el lienzo principal.

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La fachada del Capitol. / Francisco Calabuig

La Finca Roja (calle de Jesús, 75) , el Edificio Gil (plaza del Ayuntamiento, 8), el Edificio Roig Vives (calle Xàtiva, 4) y el antiguo Cine Metropol (calle Hernán Cortés, 9) son solo algunos ejemplos más de este 'glamouroso' estilo que es capaz de trasladarnos desde el mismísimo centro de València hasta los pies del edificio Chrysler en Nueva York, uno de los máximos exponentes del Art Déco.